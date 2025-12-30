HABER

Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde Ş.A. yönetimindeki 50 BK 055 plakalı Fiat marka otomobil ile A.E. yönetimindeki 38 AFH 695 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 50 BK 055 plakalı otomobildeki yolcu C.A. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından C.A.’yı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

