Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Mümine Hatun Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki hafif ticari araç ile M.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



