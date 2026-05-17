Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, merkeze bağlı Beydili köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. (62) idaresindeki otomobil ile Y.Ç. (51) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarına devrildi. Kazada araçlarda bulunan toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



