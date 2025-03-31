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Otomobille kırmızı ışıkta beklerken, silahlı saldırıda yaralandı

31.03.2025 20:21
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille seyir halindeyken kırmızı ışıkta duran Oktay Kılıç, aralarında husumet bulunan A.T. ve V.A.’nın silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Kılıç hastanede tedaviye alınırken kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Otomobille kırmızı ışıkta beklerken, silahlı saldırıda yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Oktay Kılıç, yönetimindeki 22 NA 596 plakalı otomobille seyir halendeyken cadde üzerinde kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada yaya olarak aracın yanına yaklaşan husumetlileri A.T. ve V.A. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların isabet ettiği Kılıç yaralanırken, silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kılıç, tedaviye alındı. Saldırıdan sonra kaçan A.T. ve V.A.’nın yakalanması için polis, çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
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