Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yunus polisi yaralı

Alınan bilgilere göre, şehir merkezi istikametinden Öztürkler kavşağına seyir halinde olan Y.E.U. idaresindeki otomobil, kavşağa 100 metre kala yunus polislerinin kullandığı plakalı motosikletle çarpıştı. Motosikletli yunus polisleri, çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yol trafiğe kapatılırken, yaralı polisler sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Kazada polislerden Hayati D. ve Onur A. yaralanarak ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kaza sebebiyle yaklaşık 45 dakika kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır