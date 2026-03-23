Otomobiller bilgisayarları sollayacak! 300 GB RAM'li modeller yolda

Bellek üreticisi Micron'un CEO'su Sanjay Mehrotra, Seviye 4 (L4) otonom sürüş ile beraber otomobillerin 300 GB'tan fazla RAM'e ihtiyaç duyacağını belirtti. Ancak bu durum yeni bir çip krizini ortaya çıkartabilir.

Enes Çırtlık

Otomotiv endüstrisi gün geçtikçe, mekaniğin yanında devasa bir yazılım ve donanım ekosistemine de dönüşüyor. Özellikle yapay zekanın baş döndürücü gelişimiyle artık tekerlekli birer süper bilgisayar haline gelen yeni nesil otomobiller, günümüzde standart bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayarın katbekat ötesinde donanımlara ihtiyaç duyuyor. Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden birinin en tepesindeki isim ise bu konuda önemli bir açıklamada bulunmuş durumda.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şeytanın bile aklına gelmez! Yapay zeka ile akılalmaz vurgun Şeytanın bile aklına gelmez! Yapay zeka ile akılalmaz vurgun

ARAÇLAR İÇİN 300 GB RAM İHTİYACI

Tom's Hardware'da yer alan habere göre, Micron CEO'su Sanjay Mehrotra, otomobil üreticilerinin L4 otonom sürüş özelliğine sahip araçları piyasaya sürmesiyle birlikte, otomobillerin 300 GB'tan fazla RAM'e ihtiyaç duyacağını söyledi.

L4 OTONOM SÜRÜŞ NEDİR?

Otomobil endüstrisinde otonomi seviyeleri L0'dan başlayıp L5'e kadar gidiyor. Yani L0'dan L5'e kadar 6 seviye var. Hiçbir sürüş otomasyonu olmayan araçlar için L0 kullanılıyor. Tek bir otomatik sisteme (hız sabitleyici gibi) sahip bir araç L1 (Seviye 1) sayılırken, Tesla'nın Autopilot'u ve Cadillac'ın Super Cruise'u gibi hem direksiyonu hem de ivmelenmeyi kontrol eden gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) ile donatılmış olanlar L2 (Seviye 2) olarak kabul ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akıllı telefonlarda eskiye dönüş başlıyor! Akıllı telefonlarda eskiye dönüş başlıyor!

L4 otonomisine sahip araçlar ise temel olarak sollama veya yoğun bir kavşağı ne zaman geçeceğine karar verme gibi herhangi bir görevde insan müdahalesine ihtiyaç duymaz. Ancak yine de sürücüye kontrolü ele alma ve aracı manuel olarak kullanma seçeneği sunuluyor.

YENİ BİR ÇİP KRİZİ KAPIDA OLABİLİR

Çoğu modern araç en az 16 GB belleğe ihtiyaç duyuyor, ancak otomobil üreticileri L4 seviye otonom sürüşü kullanıma sunarsa, kesinlikle çok daha fazla RAM'e ihtiyaçları olacak. Dolayısıyla, otomobil üreticileri yapay zeka destekli sürücüsüz özelliklere sahip yüz binlerce, hatta milyonlarca araç üretmeye başlarsa, Micron otomotiv belleğine yönelik talep de artacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elon Musk'tan dev yatırım: "Terafab" kuruluyor Elon Musk'tan dev yatırım: "Terafab" kuruluyor

Özellikle bu özelliklere sahip araçların oldukça pahalı olması ve düzenlemelerin henüz L4 otonom sürüş seviyesine tam olarak yetişememesi nedeniyle bu durumun gerçekleşmesinin biraz zaman alabileceği belirtiliyor. Ancak tüketicilerin bu tür arabaları satın almaya başlaması halinde, bellek çipi üreticilerinin talepteki bu artışı karşılayabilecek fazla kapasiteye sahip olmaları umuluyor. Aksi takdirde yeni bir bellek çipi krizi dalgasıyla karşılaşılabileceği vurgulanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye barış için devreye girdi: 2 ülkenin daha adı geçiyor! ABD basınında dikkat çeken iddiaTürkiye barış için devreye girdi: 2 ülkenin daha adı geçiyor! ABD basınında dikkat çeken iddia
Cemil Tugay'a sert yanıt verdi! AK Partili İnan: "Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz"Cemil Tugay'a sert yanıt verdi! AK Partili İnan: "Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz"

En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Mehmet Ali Erbil'i pedofili sapığa benzetti! "12 yaşındayım" deyip...

Altın sert çakılmıştı, Trump'tan sonra yeni hareket: İşte çeyrek altın fiyatı

Depoları doldurmayan pişman olacak! Dikkat çeken 'petrol' tahmini

