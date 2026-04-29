Otomobiller kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı

Kaza, Kepez Mahallesi Dört Yol Ağzı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ereğli istikametinden Zonguldak yönüne seyir halinde olan Emirhan B. yönetimindeki 67 LD 129 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak kavşağa girdi. Bu sırada karşı yönden gelen Hakkı B. idaresindeki 67 UC 319 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar meydana gelirken, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

Zonguldak kaza
