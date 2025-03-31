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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Kaza anı kamerada

kadir.gunduz kadir.gunduz
31.03.2025 15:05
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yol kesişiminde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Kaza anı kamerada

Kaza, Kaynarca Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 41 AAG 017 plakalı marka otomobil ile 81 ABT 134 plakalı marka otomobil, yol kesişiminde kafa kafaya çarpıştı. İki kişinin yaralandığı kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçların çarpışma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobillerin çarpışması ve ardından çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya kaza
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