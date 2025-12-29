HABER

Otomobillerdeki en basit ama en dahi icat olan 'depo oku'nun mucidi James Moylan hayatını kaybetti

Akaryakıt istasyonuna girdiğinizde yakıt deposunun hangi tarafta olduğunu hatırlamanızı sağlayan yakıt göstergesindeki o minik üçgen oku bilirsiniz. İşte o "hayat kurtaran" detayın arkasındaki mühendis James Moylan, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Enes Çırtlık

En az bir kez başınıza gelmiştir: Kiralık bir araba veya yeni aldığınız bir araçla benzinliğe girersiniz ve o anlık panik başlar: "Depo kapağı sağda mıydı, solda mı?"

İşte bizi arabadan inip bakma zahmetinden veya yanlış pompaya yanaşıp hortumu çekiştirme derdinden kurtaran o isim olan James Moylan'dan acı haber geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

The Verge'ün aktardığına göre, yakıt deposu kapağının yönünü gösteren "Ok"un mucidi mühendis James Moylan, 11 Aralık'ta 80 yaşında hayatını kaybetti.

O küçük ok o kadar basit ve işlevsel ki, sanki otomobilin icadından beri oradaymış gibi hissediyoruz. Ancak gerçek öyle değil. 34 yılını Ford'da geçiren Moylan, bu fikri yani "Moylan Oku" fikrini Jalopnik'in aktardığına göre Nisan 1986'da geliştirdi.

Bu özellik ilk kez ise 1989 Ford Escort ve Mercury Tracer modellerinde sahneye çıktı.

