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  4. Otomobillere çarpıp kaçmaya çalıştı, sonu fena oldu! Esenyurt’ta alkollü sürücü mahallelinin hedefi oldu

Otomobillere çarpıp kaçmaya çalıştı, sonu fena oldu! Esenyurt’ta alkollü sürücü mahallelinin hedefi oldu

23.02.2025 18:22
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.02.2025 18:22
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İstanbul-Esenyurt’ta gece yarısı ortalık karıştı! Alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, park halindeki tam 7 araca çarparak mahallede paniğe neden oldu. Kaza sonrası kaçmaya çalışan sürücüyü öfkeli mahalle sakinleri yakalayarak darp etti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, gözaltına alınan sürücünün karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Esenyurt’ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü, park halindeki 7 arabaya çarptı. Kaçmaya çalışan sürücü mahalleli tarafından yakalanarak darp edildi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN 7 ARACA ÇARPTI

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi 370’inci sokakta yaşandı. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen sürücü, park halinde bulunan 7 arabaya çarptı. Kazadan sonra panikleyen sürücü, olay yerinden kaçmaya çalışırken de park halindeki araçlara çarptı.

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MAHALLELİ DARP ETTİ

Mahalleli tarafından önü kesilerek yakalanan sürücü, mahalleli tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Polis ekiplerinin alkollü sürücüyü gözaltına aldığı öğrenildi. Şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü İstanbul Araç Esenyurt dayak
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