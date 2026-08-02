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Otomobillerin çarpıştığı kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Otomobillerin çarpıştığı kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı

Kaza, kent merkezine bağlı Bayramgazi köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.E. (48) yönetimindeki 34 DYJ 641 plakalı otomobil ile A.D. (79) idaresindeki 06 HF 606 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobillerin çarpıştığı kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı 1

İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTI: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada 06 HF 606 plakalı otomobilin sürücüsü A.D. olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer aracın sürücüsü H.E. ile aynı araçta bulunan H.E. (42), Y.E. (18) ve H.K. (18) yaralandı.

Otomobillerin çarpıştığı kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı 2

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobillerin çarpıştığı kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı 3

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar kaza
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