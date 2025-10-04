HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobillerin yol verdiği kadına motosiklet çarptı

Hatay’da yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarpan kadın yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otomobillerin yol verdiği kadına motosiklet çarptı

Kaza, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaya geçidi bulunmayan noktadan koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, seyir halindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, kontrol amaçlı Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Görüntülerde; karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobillerin yol verdiği ve en sağ şeritten gelen motosikletin kadına çarptığı görüldü.
Kazaya tanık olan Semih Yalçın, "Yaya karşıya geçmek isterken dikkatli bakmadı. Motosiklet sürücüsü de diğer araçların kapatması nedeniyle kadını göremedi ve çarpma yaşandı. Durumunun hafif olduğunu öğrendik. Burada yaya geçidi yok. 200 metre ileride trafik ışıkları, az ileride ve geride yaya geçitleri var. Vatandaşlar yavaşlama çizgilerini yaya geçidi sanıyor ama değil" dedi.
Olay anına iş yerinin önünde şahit olan Melisa Tanın ise "Çalışırken dışarıdan ses geldi. Baktığımızda hanımefendi yerdeydi. Hemen sağlık ekiplerine haber verdik. Daha sonra motosikletin çarptığını öğrendik" ifadelerini kullandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobillerin yol verdiği kadına motosiklet çarptı 1

Otomobillerin yol verdiği kadına motosiklet çarptı 2

Otomobillerin yol verdiği kadına motosiklet çarptı 3

Otomobillerin yol verdiği kadına motosiklet çarptı 4

Otomobillerin yol verdiği kadına motosiklet çarptı 5

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma aranan 115 şahsı yakaladıJandarma aranan 115 şahsı yakaladı
Erzurum’da polisten tütün operasyonuErzurum’da polisten tütün operasyonu

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.