Otomotivde ÖTV Şoku: Yeni düzenleme sektörü sarsacak!

ODMD Başkanı Bozkurt'tan Sert Eleştiri: Artan Vergilerle Yılın İkinci Yarısı Kabus Olacak

Otomotiv sektörü, yeni bir ÖTV düzenlemesiyle karşı karşıya. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas matrahlar ve oranlar yeniden belirlendi. Bu düzenleme, yerli üretimi teşvik etme ve cari açığı azaltma hedefleriyle hayata geçirildi. Kanun, Cumhurbaşkanına motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesi gibi kriterlere göre farklı ÖTV oranları belirleme yetkisi de veriyor. Ayrıca, lüks arazi taşıtlarının vergilendirilmesinde de değişiklikler yapıldı.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜ ZORLU GÜNLER BEKLİYOR

Ancak, bu düzenleme otomotiv sektöründe yankı uyandırdı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, yapılan açıklamada artan vergilerin sektör için ciddi bir sorun teşkil edeceğini vurguladı. Bozkurt, özellikle yılın ikinci yarısının artan vergilerle otomotiv sektörü açısından çok daha zorlu geçeceği düşüncesinde olduklarını ifade etti. Ayrıca, söz konusu düzenlemenin etkisinin kısa sürede kaybolmasının muhtemel olduğunu da belirtti.

Bozkurt, otomotiv sektörünün zaten zorlu bir süreçten geçtiğini, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, artan maliyetler ve tedarik zincirindeki aksamalar gibi faktörlerin sektörü olumsuz etkilediğini dile getirdi. Yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte bu sorunların daha da derinleşeceği endişesi taşıyor.

Düzenlemenin detaylarına bakıldığında, özellikle matrah dilimlerinde yapılan değişikliklerin araç fiyatlarına doğrudan etki edeceği görülüyor. Daha yüksek matrah dilimlerine giren araçların fiyatlarının artması beklenirken, daha düşük matrah dilimlerinde kalan araçların fiyatlarında ise sınırlı bir düşüş yaşanabilir. Ancak, genel olarak otomobil fiyatlarının artması ve talebin azalması bekleniyor.

Yeni ÖTV düzenlemesi, otomotiv sektöründe belirsizlik yaratmış durumda. Sektör temsilcileri, artan vergilerin talebi olumsuz etkileyeceği ve sektörün büyüme potansiyelini azaltacağı endişesi taşıyor. ODMD Başkanı Bozkurt'un açıklamaları, sektörün bu konudaki kaygılarını açıkça ortaya koyuyor. Düzenlemenin uzun vadeli etkileri yakından takip edilecek.