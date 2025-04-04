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  4. Otopark görevlisi görevi başındayken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Otopark görevlisi görevi başındayken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

04.04.2025 00:31
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde büyükşehir belediyesine ait otoparkta çalışan 39 yaşındaki otopark personeli, görevi başında kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Otopark görevlisi görevi başındayken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi’nde faaliyet gösteren Denizli Büyükşehir Belediyesine ait otoparkta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; BELTAŞ bünyesinde otoparkta görev yapan 39 yaşındaki Murat Özata, öğleden sonra saat 15.30 sıralarında görev yaptığı esnada aniden fenalaştı. Durumu görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar sonucunda bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kalp krizi geçiren otopark görevlisi Murat Özata’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otopark görevlisi Murat Özata'nın ölüm haberini alan yakınları ve mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Cenazesi morga kaldırılan otopark görevlisinin yarın son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Merkezefendi
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