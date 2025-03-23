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  4. Otoparkta döndü dolandı, en sonunda kendi aracını çaldı! Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkardı

Otoparkta döndü dolandı, en sonunda kendi aracını çaldı! Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkardı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.03.2025 10:18
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Bursa'da bir kişi, parası olmadığı için tamirciye bıraktığı aracını çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Otoparkta döndü dolandı, en sonunda kendi aracını çaldı! Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkardı

Olay, bir tamirci dükkanının önünde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi, aracını tamirci dükkanına bıraktı. Tamirci ise aracı tamir ettikten sonra dükkanın önüne park etti. Sabah dükkana gelen tamirci, müşterisinin aracını göremeyince panikleyerek güvenlik kameralarını izledi.

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KENDİ ARACINI ÇALDI

İlgin olay, güvenlik kamerasından çözüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracın sahibinin yedek anahtar ile aracı açtığı, daha sonra da çalıştırarak çevreden uzaklaştığı görüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Oto tamircisi Araç otopark anahtar
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