Otostopla bindiği araç mezarı oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kişi, otostopla bindiği aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolu Koparan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.H. yönetimindeki 06 ZCG 41 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada sürücü S.H. ile yolculardan L.Ü. yaralanırken, Yunus Anat olay yerinde hayatını kaybetti.

OTOSTOPLA BİNDİĞİ ARAÇTA HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anat’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü. Yunus Anat’ın, kazada hayatını kaybettiği otomobile otostop çekerek bindiği öğrenildi.

Otomobil, trafik ekiplerince kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

