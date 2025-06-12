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Otoyol kenarına götürdüğü iki kişiyi öldüresiye dövdü! 'Kurban olayım yapma' diye yalvardı

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Ufuk Dağ

Kan donduran görüntülerin adresi Adana! İ.A. sosyal medyada uygunsuz video paylaştığını iddia ettiği iki kişiyi Yüreğir'den alarak Mersin otoyoluna götürdü. Burada gençlere sopayla saldıran İ.A. o anları da kayda aldırdı. Şiddet gören gençlerden biri gözyaşları içinde 'Kurban olayım yapma' diye yardım istedi. Görüntüler ise izleyenleri hayrete düşürdü.

Adana’da sosyal medyada uygunsuz görüntü paylaştığı öne sürülen 2 genç, yüzü kasklı bir kişi tarafından otoyol kenarında sopayla öldüresiye darp edildi. Darbedilen gençlerin gözyaşı içinde "Kurban olayım yapma" demesi dikkat çekti.

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OTOYOL KENARINA GÖTÜRDÜ

İddiaya göre, İ.A., sosyal medyadan cinsel içerikli paylaşım yapan iki genci Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinden alıp Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu kenarına götürdü.

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Yüzünü tanınmamak için kask ile gizleyen İ.A., gençleri sopayla acımazsızca dövdü.

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"KURBAN OLAYIM YAPMA"

O anları ise şahısların yanında yer alan başka biri cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi.

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Görüntülerde, darp edilen gençlerin gözyaşları içinde "Kurban olayım yapma!" diye yalvarması dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Adana şiddet
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