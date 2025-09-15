HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otoyolda aracın hurdaya döndüğü kazada acı haber: Karı koca hastanede vefat etti

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde aynı istikametteki iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında karı ve koca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden karı ve kocanın Zonguldak’tan İstanbul’a hastaneye giderken kazaya karıştıkları öğrenildi.

Otoyolda aracın hurdaya döndüğü kazada acı haber: Karı koca hastanede vefat etti

Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, T.T. (55) idaresindeki araç ile aynı yönde seyir eden M.B. (63) idaresindeki araç çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan T.T., M.B., Murat Korkmaz (62) ile eşi Havva Korkmaz (60) ve U.K. yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken ilk müdahale Kocaelispor taraftarlarından yapıldı. Olay yerine gelen ekipler, olay yerindeki müdahalenin ardından yaralıları hastaneye sevk etti.

Otoyolda aracın hurdaya döndüğü kazada acı haber: Karı koca hastanede vefat etti 1

Hastanede sevk edilen Havva Korkmaz ve Murat Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otoyolda aracın hurdaya döndüğü kazada acı haber: Karı koca hastanede vefat etti 2

Hayatını kaybeden karı ve kocanın Zonguldak’tan İstanbul’a hastaneye giderken kazaya karıştıkları öğrenildi.
Kazaya ilişkin inceleme devam ediyor.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin'de korkunç olay! Eşinin bıçakladığı Ceylan, ağır yaralandıMardin'de korkunç olay! Eşinin bıçakladığı Ceylan, ağır yaralandı
Otomobiller çarpıştı; iş insanı ve eşi öldü, 1’i ağır 3 yaralı Otomobiller çarpıştı; iş insanı ve eşi öldü, 1’i ağır 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.