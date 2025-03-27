HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otoyolda birbirlerine girdiler! Bolu'da korkutan kaza: 4 kişi yaralandı

Otoyolda birbirlerine girdiler! Bolu'da korkutan kaza: 4 kişi yaralandı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.03.2025 16:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da Anadolu Otoyolu’nda otomobilin önünde giden başka bir otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Otoyolda birbirlerine girdiler! Bolu'da korkutan kaza: 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hakan Yazar’ın kontrolünü yitirdiği 27 JC 580 plakalı otomobil, önündeki Zeki Karataş idaresindeki 34 KMDA 299 plakalı otomobile çarptı.

BOLU’DA-KAZA-4-YARALI_631405_187023

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, araçlarda bulunan Fatma Yazar, Kader Karataş, Selen Karataş ve Fadime Karataş hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

BOLU’DA-KAZA-4-YARALI_631406_187023

(DHA)

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Bursa'da toplu balık ölümleri! Vatandaşlar yemek için topladıBursa'da toplu balık ölümleri! Vatandaşlar yemek için topladı
Mehmet Uçum’dan yeni çıkış: "Cumhurbaşkanı yargıya perspektif sunma yetkisine sahiptir"Mehmet Uçum’dan yeni çıkış: "Cumhurbaşkanı yargıya perspektif sunma yetkisine sahiptir"
Anahtar Kelimeler:
Bolu kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Süre uzatıldı! 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gerekiyordu

Süre uzatıldı! 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gerekiyordu

Bayram için plan yapanlar dikkat! Uyarılar peş peşe geldi

Bayram için plan yapanlar dikkat! Uyarılar peş peşe geldi

MYNET ÖZEL | RTÜK'ten tarihi karar! Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası! Halk TV, Now TV ve Tele 1'e üst sınırda ceza... Fatih Altaylı'ya da 72 saat süre

MYNET ÖZEL | RTÜK'ten tarihi karar! Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası! Halk TV, Now TV ve Tele 1'e üst sınırda ceza... Fatih Altaylı'ya da 72 saat süre

Anne oluyor! 4 aylık hamile...

Anne oluyor! 4 aylık hamile...

17 yaşındaki çocuk çeyrek altın için dehşet saçtı! Dakikalar önce korkunç paylaşım: 'Son 5 dakika'

17 yaşındaki çocuk çeyrek altın için dehşet saçtı! Dakikalar önce korkunç paylaşım: 'Son 5 dakika'

Silivri'de oğlunu ziyaret edip isyan etti: "Dayanamıyorum"

Silivri'de oğlunu ziyaret edip isyan etti: "Dayanamıyorum"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.