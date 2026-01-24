HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otoyolda gişe faciası: 2 ölü! Sıkışan otomobilin son hali ortaya çıktı

İçerik devam ediyor
Sedef Karatay

İstanbul Silivri’de Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Gişeleri mevkiinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü, gişeden geçiş yapmak isteyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, gişe ile otobüs arasında sıkıştı. Otomobilin son hali ortaya çıktı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi. Ekipler, sıkışan araçta bulunan yolcuları çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.

Otoyolda gişe faciası: 2 ölü! Sıkışan otomobilin son hali ortaya çıktı 1

Kazayı gören otobüsteki yolcular ekiplere haber verdi. İhbar üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otoyolda gişe faciası: 2 ölü! Sıkışan otomobilin son hali ortaya çıktı 2

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI

Tekirdağ'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsüyle, otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada her iki araç da gişede sıkıştı.

Otoyolda gişe faciası: 2 ölü! Sıkışan otomobilin son hali ortaya çıktı 3

Otobüste bulunan yolcular tahliye edilerek başka bir araçla gönderilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otoyolda gişe faciası: 2 ölü! Sıkışan otomobilin son hali ortaya çıktı 4

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, kazada otomobilde bulunan 3 yolcudan 2’sinin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralanan 1 yolcu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otoyolda gişe faciası: 2 ölü! Sıkışan otomobilin son hali ortaya çıktı 5

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA

Valilik açıklamasında kazanın saat 15.30 sıralarında meydana geldiği belirtilerek, Silivri ilçesi KMO Kanal gişeleri Ankara istikametinde seyreden otomobile, gişelerden geçiş yaptığı sırada arkadan otobüsün çarptığı ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otoyolda gişe faciası: 2 ölü! Sıkışan otomobilin son hali ortaya çıktı 6

ARACIN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kazada hurdaya dönen otomobilin son hali de ortaya çıktı. Görüntüler, çarpmanın ne denli şiddetli olduğunu gözler önüne serdi.

Otoyolda gişe faciası: 2 ölü! Sıkışan otomobilin son hali ortaya çıktı 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP lideri Özgür Özel: "O tuğla çekilecek, o duvar yıkılacak"CHP lideri Özgür Özel: "O tuğla çekilecek, o duvar yıkılacak"
Erdoğan'dan Suriye mesajı: "Kuzeyde de terör bitecek!" Erdoğan'dan Suriye mesajı: "Kuzeyde de terör bitecek!"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kuzey Marmara Otoyolu ölümlü trafik kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.