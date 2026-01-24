Otoyolda gişe faciası: 2 ölü! Sıkışan otomobilin son hali ortaya çıktı

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi. Ekipler, sıkışan araçta bulunan yolcuları çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.

Kazayı gören otobüsteki yolcular ekiplere haber verdi. İhbar üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI

Tekirdağ'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsüyle, otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada her iki araç da gişede sıkıştı.

Otobüste bulunan yolcular tahliye edilerek başka bir araçla gönderilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, kazada otomobilde bulunan 3 yolcudan 2’sinin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralanan 1 yolcu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA

Valilik açıklamasında kazanın saat 15.30 sıralarında meydana geldiği belirtilerek, Silivri ilçesi KMO Kanal gişeleri Ankara istikametinde seyreden otomobile, gişelerden geçiş yaptığı sırada arkadan otobüsün çarptığı ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARACIN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kazada hurdaya dönen otomobilin son hali de ortaya çıktı. Görüntüler, çarpmanın ne denli şiddetli olduğunu gözler önüne serdi.