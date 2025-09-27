HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otoyolda kaçak tütün ve sigara kağıdı yakalandı

Manisa’da jandarma ekiplerinin otoyolda yaptığı operasyonda piyasa değeri 1,5 milyon TL olan 1000 kilo kaçak nargile tütünü ile 8 milyon 375 bin adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Otoyolda kaçak tütün ve sigara kağıdı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, S.Ü. (28/E) isimli şahsın kullandığı araçta arama yapıldı.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 500 BİN TL

Yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan 1000 kilogram kaçak nargile tütünü ile 8 milyon 375 bin adet sigara sarma kağıdı bulundu.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edilmek üzere işlemler başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ağrı’da yol kontrolünde kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildiAğrı’da yol kontrolünde kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi
Bursa’daki orman yangını kontrol altına alındıBursa’daki orman yangını kontrol altına alındı

Anahtar Kelimeler:
Manisa kaçak sigara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.