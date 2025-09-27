Otoyolda kaçak tütün ve sigara kağıdı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, S.Ü. (28/E) isimli şahsın kullandığı araçta arama yapıldı.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 500 BİN TL

Yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan 1000 kilogram kaçak nargile tütünü ile 8 milyon 375 bin adet sigara sarma kağıdı bulundu.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edilmek üzere işlemler başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır