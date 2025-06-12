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Otoyolda sürücü önce dövüldü sonra suyla ayıtılmaya çalışıldı: O anlar kamerada

Mersin-Adana otoyolunda iki sürücü arasında tartışma çıktı. Araçtan indirilen bir sürücü önce darbedildi sonra su ile ayıltılmaya çalışıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otoyolda sürücü önce dövüldü sonra suyla ayıtılmaya çalışıldı: O anlar kamerada

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda Mersin sınırlarında Adana gişeleri yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda iki sürücü tartıştı.

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TEKME TOKAT DARP ETTİLER

Tartışmada önü kesilen bir araç durdurdularak sürücü indirildi. Sürücü, 4 kişinin bulunduğu yerde 2 şahıs tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi.
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BAYGINLIK GEÇİRİNCE SU DÖKÜP AYILTMAYA ÇALIŞTILAR

Darbedilen şahsın baygınlık geçirmesi üzerine, olay yerinde olanlardan biri su getirip ayıktırmaya çalıştı. Yaşanan anlar ise yoldan geçen başka araçtakiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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Görüntüler üzerine güvenlik güçlerinin çalışma başlattığı öğrenildi.
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(İHA)

12 Haziran 2025
12 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Adana Mersin trafik kavga
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