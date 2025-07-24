HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otoyolda tankerle çarpışan motosikletin 84 yaşındaki sürücüsü öldü

Niğde karayolunda akaryakıt tankeriyle çarpışan motosikletin 84 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi. Tanker şoförü B.Y. ise gözaltına alındı.

Otoyolda tankerle çarpışan motosikletin 84 yaşındaki sürücüsü öldü

Kaza, akşam saatlerinde Adana- Niğde karayolu üzerinde bulunan Sazlıca Kasabası yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. E.A. yönetimindeki tescilsiz motosiklet, kavşaktan geçiş yaptığı sırada B.Y. (26) yönetimindeki 01 TM 533 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı.

Otoyolda tankerle çarpışan motosikletin 84 yaşındaki sürücüsü öldü 1

TANKER ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü E.A., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. E.A., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tanker şoförü B.Y. ise gözaltına alındı.

(DHA)

24 Temmuz 2025
24 Temmuz 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kos adasından Bodrum'a uyuşturucu getirirken yakalandılarKos adasından Bodrum'a uyuşturucu getirirken yakalandılar
Trump'ın özel temsilcisi Witkoff: "Hamas iyi niyetli değil"Trump'ın özel temsilcisi Witkoff: "Hamas iyi niyetli değil"
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Niğde kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası ses getirecek iddia

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası ses getirecek iddia

Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Sanık sayısı 4'e çıktı

Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Sanık sayısı 4'e çıktı

Çeçen lider Kadirov, Bodrum'da boğulma tehlikesi atlattı!

Çeçen lider Kadirov, Bodrum'da boğulma tehlikesi atlattı!

Yaşlanma tarih oluyormuş!

Yaşlanma tarih oluyormuş!

Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı

Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.