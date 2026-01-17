HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ovacık’ta 2 metre karda yaralanan kadın hastaneye ulaştırıldı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde evde düşerek yaralanan 77 yaşındaki kadın, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve yolun iş makinesiyle açılmasıyla hastaneye sevk edildi.

Ovacık’ta 2 metre karda yaralanan kadın hastaneye ulaştırıldı

Olay, Ovacık ilçe merkezine bağlı Kandolar Mahallesi’nde meydana geldi. Evde düşme sonucu yaralanan 77 yaşındaki kadın için yapılan ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri harekete geçti. Hastada kafa travması şüphesi bulunması üzerine ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Yoğun, aralıksız devam eden kar yağışına ve kar kalınlığının iki metreyi bulmasına rağmen iş makinesiyle açılan yol sayesinde ambulansla hastanın evine ulaşan sağlık ekipleri, ilk tıbbi müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Hastanın baş bölgesindeki kanama kontrol altına alınırken, hayati bulguları titizlikle takip edildi. Travma şüphesi nedeniyle hasta, gerekli güvenlik önlemleri alınarak travma tahtasına sabitlendi. İlk müdahalenin ardından hasta, karla kaplı güzergahta dikkatli bir şekilde ambulansa alınarak Ovacık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanın tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildiGüney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi
Polis memuru eşini darp ederek yaraladı! Bakanlardan peş peşe tepkilerPolis memuru eşini darp ederek yaraladı! Bakanlardan peş peşe tepkiler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tunceli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.