Oya Budak cinayetinde şok detaylar: 'Eliyle ağzımı kapattı, bileklerimi sıktı'

İstanbul Sarıyer'de 5,5 aylık hamileylen öldüren 18 yaşındaki Oya Budak'ın cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

İstismar sonrası emniyette veren Budak, "Anil Ö. benim yaklaşık 5-6 ay ance ayrılmış olduğum eski sevgilim olur. Kendisiyle Instagram isimli uygulama üzerinden 2025 yılının Ocak ayında tanıştık. O dönem uzun süre konuştuk." dedi.

"KORKUDAN KİMSEYE SÖYLEYEMEDİM"

İfadesinin devamında Budak, şunları söyledi:

"Beni 2025 yılının Ocak ayında gününü tam hatırlamadığım bir gün Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz Mahallesine çağırdı.

Orada kendisiyle dışarıda buluştuk. Daha sonra bana 'Babamın iş yerine gideceğim, babamdan para almam gerekiyor' dedi ve birlikte babasının iş yerine gittik.

İş yeri yıkık dökük ve ıssız bir yerdeydi. Hatırladığım kadarıyla yan tarafında bir turşucu vardı. İçeriye girdiğimizde dışarısı gündüz olmasına rağmen çok karanlıktı.

Orada bizden başka kimse yoktu. Arkamdan bana yaklaştı ve bir anda bana saldırmaya başladı. Ağzımı eliyle kapattı bileklerimi sıktı.

Beni orada bir yere fırlattı. Ben bağırmaya çalıştım ancak kimse duymadı ve ben istemediğim halde benimle zorla birlikte oldu.

Ben istemedim ancak karşı koyamadım, engel olamadım. Daha sonrasında ben korkudan bunu kimseye söyleyemedim.

"YAKALANMASINI TALEP ETTİK"

Ailemin haberi yoktu. Yaklaşık 1 hafta önce karın ağrılarım ve regl olmamam sebebiyle hastaneye gittim ve hastanede hamile olduğumu öğrendim.

Bu yaşadığım olayı aileme söylemek zorunda kaldım. Ailem konuyu öğrenince ailemle birlikte 9 Haziran 2025 tarihinde Anıl Ö.'yü bulmak için oturduğu yere gittik. Evini bulduğumuzda polisi aradık ve yakalanmasını talep ettik.

Anil Ö. isimli şahısla bu geçen 5 aylık süreçte hiç görüşmedim; konuşmak istemedim; ancak kendisi babamı bana zarar vermesi için çok kez kışkırtmaya çalıştı.

Babama mesajlar attı, amaç babama beni dövdürmekti."

'ÇOCUK BANA AİT DEĞİLDİR'

Diğer yandan Oya Budak'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söylediği Anıl Ö.'den 9 Haziran'da şikayetçi olduğu da ortaya çıktı.

Şüpheli Anıl Ö.'nün ifadesinde, "Oya Budak isimli şahısla Instagram isimli uygulama üzerinden tanıştık. Daha sonra kendisiyle buluştuk ve sevgili olduk. Yaklaşık 1,5 ay kadar sevgili kaldık. Bu süreçte kendisiyle çok kez buluştuk. Oya'nın ifadesinde söylemiş olduğu şekilde buluştuğumuzda babama ait iş yerine beraber gitmedik. Ben kendisine saldırmadım. Asla zorla birliktelik yaşamadık. Ben ona cinsel saldırıda bulunmadım. Biz Oya ile isteği dahilinde ya da dışında hiç cinsel birliktelik yaşamadık. Bunlar tamamen iftiradir. Çocuk bana ait değildir. Ben Oya'nın babasına da herhangi bir şekilde mesaj atmadım. Bahse konu mesaj gönderen hesap bana ait değildir. Bu şekilde bir hesabım yok" dediği öğrenildi.