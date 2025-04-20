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Öyle bir yerde doğum yaptı ki... Kedi ve yavrularına esnaf sahip çıktı

Erzurum’un Oltu ilçesinde GSM bayiliği yapan Emrah Ceylan'ın iş yerine giren sokak kedisi, masanın çekmecesinde doğum yaptı.

Öyle bir yerde doğum yaptı ki... Kedi ve yavrularına esnaf sahip çıktı
Çiğdem Sevinç

Erzurum’un Oltu ilçesinde GSM bayiliği yapan Emrah Ceylan'ın iş yerine giren sokak kedisi, masanın çekmecesinde doğum yaptı. Ceylan, kedi ve yavrusuna sahip çıkıp iş yerinde beslemeye başladı.

Oltu ilçesi Erzurum Caddesi'nde GSM bayiliği yapan Emrah Ceylan'ın iş yerine bir süredir gidip gelen sokak kedisi, masanın çekmecesinde doğum yaptı. Sabah saatlerinde geldiği iş yerinde kedi sesini duyan Ceylan, masanın çekmecesini açınca yavru kediyi gördü. Emrah Ceylan, sokak kedisi ve yavrusuna sahip çıkarak iş yerinde beslemeye başladı. Çekmecede doğduğu için yavruya 'Çekmece' ismini veren Ceylan, "İş yerime zaman zaman bir sokak kedisi girip çıkıyordu. Sabah iş yerini açtığımda yavru kedi sesi gelince etrafa bakmaya başladım. Sesin geldiği noktaya gittiğimde çekmeceyi açtım ve orada yeni doğmuş minik yavru gördüm. Biraz sonra anne kedi de geldi, yavrusunu doyurdu. Şimdi yavru kedimiz mışıl mışıl uyuyor. Çekmecede dünyaya geldiği için adını 'Çekmece' koyduk. Hem anneye hem yavruya elimizden geldiğince bakacağız" dedi.

Müşterilerden Furkan Gün, "İş yeri sahibinin çekmeceyle uğraştığını görünce sordum. Kedinin burada yavruladığını öğrenince çok şaşırdım. Gerçekten çok ilginç ve güzel bir olay. Esnafımıza teşekkür ediyorum, kedilere yardım etmiş. Böyle duyarlı insanların sayısı artmalı" diye konuştu.

(DHA)

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Erzurum
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