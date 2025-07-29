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Öymen'in cenaze töreninde aralarındaki mesafe dikkat çekmişti! Özel ile Kılıçdaroğlu bu kez yan yana

Geçen günlerde hayatını kaybeden CHP'nin eski Genel Başkanı Altan Öymen için TBMM'de cenaze töreni düzenlenmişti. Yapılan törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arasındaki mesafe dikkat çekmişti. İkili CHP Tokat İl Başkanı Metin Somuncu için düzenlenen törende farklı bir fotoğraf verdi. Kılıçdaroğlu ile Özel bu kez yan yana durdu.

Öymen'in cenaze töreninde aralarındaki mesafe dikkat çekmişti! Özel ile Kılıçdaroğlu bu kez yan yana
Melih Kadir Yılmaz

86 yaşında hayatını kaybeden CHP Tokat Senatörü ve eski CHP Tokat İl Başkanı Metin Somuncu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Öymen in cenaze töreninde aralarındaki mesafe dikkat çekmişti! Özel ile Kılıçdaroğlu bu kez yan yana 1
(Altan Öymen'in cenaze töreni)

ALTAN ÖYMEN'İN CENAZE TÖRENİNDE ARALARINDA MESAFE VARDI

Düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Altan Öymen'in cenaze töreninde ikili arasındaki mesafe dikkat çekerken, bu kez tam tersi bir durum yaşandı.

Öymen in cenaze töreninde aralarındaki mesafe dikkat çekmişti! Özel ile Kılıçdaroğlu bu kez yan yana 2
(Metin Somuncu'nun cenaze töreni)

KILIÇDAROĞLU İLE ÖZEL YAN YANA DURDU

Kılıçdaroğlu ile Özel yan yana durdu. Çok sayıda ismin katıldığı törende Somuncu için saygı duruşunda bulunuldu ve dua okundu.

KILIÇDAROĞLU'NA ARACINA KADAR EŞLİK ETTİ

Somuncu’nun naaşı tören sonunda cenaze aracına kadar taşındı. Öte yandan cenazenin araca konulmasından sonra Özel, Kılıçdaroğlu'na aracına kadar eşlik etti. Somuncu’nun cenazesi bugün öğle namazını müteakip Ankara Gölbaşı Mezarlığı’nda defnedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
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