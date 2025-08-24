HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Oynadığı oyun hayatlarını kabusa çevirdi! Tehdit, hakaret ve sahte ihbarlar... Polis eve geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Kartal'da 16 yaşındaki Azra B. çevrimiçi bir oyun oynadı. Küçük kızın oynadığı oyun ise kendisinin ve ailesinin hayatını kabusa çevirdi. Tehdit ve hakaret içerikli aramaların ardından Azra B.'nin ailesi hakkında sahte ihbarlar yapıldı. Azra B. adına yapılan ihbarı değerlendiren polis ekipleri ise ailenin evine gitti. Aile ise yaşadıkları olayın ardından şikayetçi oldu. İşte detaylar...

Oynadığı oyun hayatlarını kabusa çevirdi! Tehdit, hakaret ve sahte ihbarlar... Polis eve geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Kartal'da 16 yaşındaki Azra B., çevrimiçi bir oyun oynadı. Ailenin hayatı ise bu oyundan sonra adeta kabusa döndü. Azra B.'nin oynadığı oyunda irtibar kurduğu bir kişi aile için asılsız ihbarda bulundu.

Oynadığı oyun hayatlarını kabusa çevirdi! Tehdit, hakaret ve sahte ihbarlar... Polis eve geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı 1

AİLENİN KİŞİSEL BİLGİLERİNİ SOSYAL MECRALARDA PAYLŞATI

İddiaya göre genç kız, oynadığı oyun içerisinde iletişim kurabilmek için Discord isimli bir uygulama kullanıyordu. Uygulama üzerinde kendisini Emir L. olarak tanıtan kişi, Azra B.'nin ve ailesinin elde ettiği kişisel bilgilerini sosyal ağlarda paylaştı.

Oynadığı oyun hayatlarını kabusa çevirdi! Tehdit, hakaret ve sahte ihbarlar... Polis eve geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı 2

TEHDİT VE HAKARET YAĞDIRDI

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre ailenin kimlik bilgileri platforma paylaşıldı ve "Bunun yanında barınanın evini karakol yaparım" diyerek tehdit ve hakaretler yağdırdı. Azra B.'nin telefon bilgilerine de ulaşan şahıs telefonla da arama yapmaya başladı.

Oynadığı oyun hayatlarını kabusa çevirdi! Tehdit, hakaret ve sahte ihbarlar... Polis eve geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı 3

"İNFAZ KARARIN ALINDI"

Şahıs bir aramasında da "İnfaz kararın alındı. Seni bulduk, kaçamazsın" dedi. Daha sonra sahte ihbarlar gelmeye başladı ve ailenin yaşadığı eve sık sık polisler geldi.

Oynadığı oyun hayatlarını kabusa çevirdi! Tehdit, hakaret ve sahte ihbarlar... Polis eve geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı 4

SAHTE MAİL İLE İHBARDA BULUNDULAR

Azra B.'ye ait mail adresinden geçtiğimiz yıl, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne kızın babası hakkında ihbarda bulunuldu. "Tehdit ve yasa dışı bahis" konulu mailde babasının sözde yasa dışı bahis işiyle uğraştığını belirten Azra B., "Babam bilgisayarımdan yasa dışı bahis için kurulum yapıyor. Benim bilgisayarımdan yaptığını birine söylersem beni odaya kilitleyip yemek ve su vermeyeceğini söylüyor. Tehdit ile yaşamak istemiyorum. Lütfen yardım edin" yazdı. Maile ev adresi ve iletişim bilgilerini de ekledi. İhbarı değerlendiren ekipler ise ailenin evine gitti.

KÜÇÜK KIZ AİLESİ KARAKOLA GİTTİ

Ancak Azra B. babası hakkındaki ihbarı kendisinin yapmadığını, dahası daha önce de benzer ihbarlarla kapılarının polis ekiplerince çalındığını söyledi. Küçük kız ve ailesi karakola giderek başlarından geçenleri anlatıp şikayetçi oldu.

"SAHTE İHBARLAR NEDENİYLE EVİMİZE POLİSLER GELMEKTEDİR"

Anne Gülyaz B., "Kızımın telefon numarası yayıldığından ve tehdit mesajları aldığından beri devamlı yapılan sahte ihbarlar nedeniyle evimize polisler gelmektedir. Kızımı tehdit eden ve bilgilerini yayan kişilerden şikayetçiyim" diye konuştu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Baba Mustafa B. de kızı adına emniyete hakkında ihbarda bulunulması ve kızının rahatsız edilmesi nedeniyle şikayetçi oldu. Savcılık, "iftira", "suç uydurma" ve tehdit" suçlarından soruşturma başlattı. Öte yandan ihbarda bulunan cep telefonu numaraları inceleyen ekipler, ihbarların 'patates hat' olarak tabir edilen açık hatlar üzerinden gerçekleştirildiğini tespit etti. Haklarında takip başlatılan numara sahibi kişilerin olayla alakaları bulunmadığı anlaşıldı. Olayı gerçekleştirilen asıl kişinin tespiti için soruşturma sürüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın değil İzmir! Herkes bu iddiayı konuşuyordıAydın değil İzmir! Herkes bu iddiayı konuşuyordı
Kaza yapan minibüs bahçe duvarında asılı kaldıKaza yapan minibüs bahçe duvarında asılı kaldı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kartal Oyun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beykoz Belediyesi'nin eski başkan yardımcıları cezaevinde evlendi

Beykoz Belediyesi'nin eski başkan yardımcıları cezaevinde evlendi

Mourinho'dan maç sonu yorumculara gönderme!

Mourinho'dan maç sonu yorumculara gönderme!

Yasemin Minguzzi'den Sedat Peker'in eşine teşekkür

Yasemin Minguzzi'den Sedat Peker'in eşine teşekkür

Denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı

Denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı

43 ilin geçiş kavşağında trafik kilitlendi

43 ilin geçiş kavşağında trafik kilitlendi

Uğur Dündar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Kepazelikmiş!

Uğur Dündar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Kepazelikmiş!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.