Oytun Erbaş'ı ciddi ciddi dinlerlerken o sözü duyunca dayanamadılar: Canlı yayın kahkaha tufanıyla bitti

Canlı yayında Hindistan konuşulurken Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın ettiği bir cümle stüdyodakileri kahkahaya boğmaya yetti. Sivri çıkışlarıyla tanınan Erbaş'ın o sözü gündem oldu.
Prof. Dr. Oytun Erbaş, ekonomist Mert Başaran'la birlikte Beyaz TV'de yayınlanan Daha Neler programına konuk oldu. Program adeta kahkaha tufanıyla sona erdi.
Hindistan konuşulurken "Ben Hindistan'a hiç gitmedim" diyen Erbaş'a Akıncı "Keşke gitsek birlikte" dedi.
Bunun üzerine Erbaş, "Bir laf vardır. Hindistan'a gittik yemeğe, makatımız döndü çeşmeye" deyince stüdyodakiler kendini tutamayıp kahkahaya boğuldu.
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