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Oytun Erbaş'ı ciddi ciddi dinlerlerken o sözü duyunca dayanamadılar: Canlı yayın kahkaha tufanıyla bitti

16.02.2025 13:12
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Ses getiren çıkışlarıyla gündemde kendine sıkça yer bulan Prof. Dr. Oytun Erbaş şimdi de canlı yayında kahkahaya boğan sözleriyle sosyal medyada yankı uyandırdı. Erbaş'ın esprisini duyan sunucu Türker Akıncı ile ekonomist Mert Başaran'ın kahkahaları stüdyoyu inletti.

Oytun Erbaş'ı ciddi ciddi dinlerlerken o sözü duyunca dayanamadılar: Canlı yayın kahkaha tufanıyla bitti

Canlı yayında Hindistan konuşulurken Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın ettiği bir cümle stüdyodakileri kahkahaya boğmaya yetti. Sivri çıkışlarıyla tanınan Erbaş'ın o sözü gündem oldu.

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PROGRAM KAHKAHALARLA BİTTİ

Prof. Dr. Oytun Erbaş, ekonomist Mert Başaran'la birlikte Beyaz TV'de yayınlanan Daha Neler programına konuk oldu. Program adeta kahkaha tufanıyla sona erdi.

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HİNDİSTAN KONUŞULUYORDU

Hindistan konuşulurken "Ben Hindistan'a hiç gitmedim" diyen Erbaş'a Akıncı "Keşke gitsek birlikte" dedi.

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O SÖZÜ DUYUNCA DAYANAMADILAR

Bunun üzerine Erbaş, "Bir laf vardır. Hindistan'a gittik yemeğe, makatımız döndü çeşmeye" deyince stüdyodakiler kendini tutamayıp kahkahaya boğuldu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hindistan Oytun Erbaş
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