Oytun Erbaş'tan gündem olacak 10 bin adım çıkışı: Şehir efsanesi ve yalan

Ensonhaber’in YouTube programına konuk olan Erbaş, “10 bin adım” söyleminin abartıldığını savundu. Bu sayının bir zorunluluk olmadığını ifade eden Erbaş, “Yapılan çalışmalarda her türlü hareketin etkili olduğu görülüyor. Bin adım da, 2 bin adım da, hatta 500 adım bile… Kısacası 5 dakika hareket bile faydalı. Bu 10 bin adım söylemi bir şehir efsanesi ve yalan” dedi.

'FAZLASI DA STRES YARATABİLİR'

Erbaş, özellikle kilo vermek isteyenler için yürüyüşün önemli olduğunu kabul etmekle birlikte, aşırıya kaçmanın da farklı etkiler doğurabileceğine dikkat çekti. “10 bin adımın üzerine çıktığınızda kalori açığı oluşur, bu doğru. Ancak her gün bu tempoyu sürdürmek yorucu olabilir. Bu da kortizon seviyesini artırabilir. Kortizon arttığında yağlanma da artabilir” ifadelerini kullandı.

'YÜRÜYÜP EVE GELİP YEMEK YERSENİZ SONUÇ DEĞİŞMEZ'

Egzersizin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Erbaş, beslenmenin belirleyici rolüne dikkat çekti. “Adım atıp eve gelip makarna gibi yüksek kalorili yiyecekler tüketirseniz yine kilo alırsınız. ‘Çok yürüdüm ama kilo aldım’ diyen insanlar da var” diyerek yaşam tarzının bütüncül ele alınması gerektiğini söyledi.

Kilo vermek isteyenlere farklı bir öneride de bulunan Erbaş, aç karnına içilen kahvenin iştahı baskılayabileceğini ifade etti. “Kahve iştahı keser, aynı zamanda yağ yakımına da katkı sağlar” diyen Erbaş, egzersizle birlikte bu tür alışkanlıkların süreci destekleyebileceğini dile getirdi.

ÖNEMLİ OLAN HAREKET ETMEK

Erbaş’ın açıklamaları, belirli bir adım sayısına odaklanmak yerine düzenli hareketin önemine işaret ediyor. Uzman isim, düşük tempoda da olsa sürdürülebilir bir hareket alışkanlığının sağlık açısından daha anlamlı olduğunu vurguluyor.