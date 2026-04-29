HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Oytun Erbaş'tan gündem olacak 10 bin adım çıkışı: Şehir efsanesi ve yalan

Günde 10 bin adım atmanın sağlıklı yaşam için şart olduğu yönündeki yaygın inanış, bir kez daha tartışmaya açıldı. Prof. Dr. Oytun Erbaş, bu görüşün bilimsel bir zorunluluk olmadığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gökçen Kökden

Ensonhaber’in YouTube programına konuk olan Erbaş, “10 bin adım” söyleminin abartıldığını savundu. Bu sayının bir zorunluluk olmadığını ifade eden Erbaş, “Yapılan çalışmalarda her türlü hareketin etkili olduğu görülüyor. Bin adım da, 2 bin adım da, hatta 500 adım bile… Kısacası 5 dakika hareket bile faydalı. Bu 10 bin adım söylemi bir şehir efsanesi ve yalan” dedi.

'FAZLASI DA STRES YARATABİLİR'

Erbaş, özellikle kilo vermek isteyenler için yürüyüşün önemli olduğunu kabul etmekle birlikte, aşırıya kaçmanın da farklı etkiler doğurabileceğine dikkat çekti. “10 bin adımın üzerine çıktığınızda kalori açığı oluşur, bu doğru. Ancak her gün bu tempoyu sürdürmek yorucu olabilir. Bu da kortizon seviyesini artırabilir. Kortizon arttığında yağlanma da artabilir” ifadelerini kullandı.

'YÜRÜYÜP EVE GELİP YEMEK YERSENİZ SONUÇ DEĞİŞMEZ'

Egzersizin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Erbaş, beslenmenin belirleyici rolüne dikkat çekti. “Adım atıp eve gelip makarna gibi yüksek kalorili yiyecekler tüketirseniz yine kilo alırsınız. ‘Çok yürüdüm ama kilo aldım’ diyen insanlar da var” diyerek yaşam tarzının bütüncül ele alınması gerektiğini söyledi.

Kilo vermek isteyenlere farklı bir öneride de bulunan Erbaş, aç karnına içilen kahvenin iştahı baskılayabileceğini ifade etti. “Kahve iştahı keser, aynı zamanda yağ yakımına da katkı sağlar” diyen Erbaş, egzersizle birlikte bu tür alışkanlıkların süreci destekleyebileceğini dile getirdi.

ÖNEMLİ OLAN HAREKET ETMEK

Erbaş’ın açıklamaları, belirli bir adım sayısına odaklanmak yerine düzenli hareketin önemine işaret ediyor. Uzman isim, düşük tempoda da olsa sürdürülebilir bir hareket alışkanlığının sağlık açısından daha anlamlı olduğunu vurguluyor.

Anahtar Kelimeler:
Oytun Erbaş sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.