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Oytun Erbaş Trump ve NATO'yu yorumladı, senelerin usta haber spikeri Gülgün Feyman isyan etti

Prof. Dr. Oytun Erbaş katıldığı bir canlı yayında NATO Zirvesi ve ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bu durum ise usta haber spikeri Gülgün Feyman'ın tepkisini çekti. Feyman yaptığı açıklamada, "Bu nasıl bir yayıncılık cehaleti ve rezaletidir" dedi.

Oytun Erbaş Trump ve NATO'yu yorumladı, senelerin usta haber spikeri Gülgün Feyman isyan etti
Melih Kadir Yılmaz

Dünyanın gözü geçtiğimiz iki günde Ankara'daydı. 7-8 Temmuz arasında Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip edildi.

TRUMP, NATO ZİRVESİ'NE DAMGA VURDU

Özellikle liderlerin yaptıkları açıklamalar, NATO'da alınan kararlar tüm detaylarıyla incelendi. ABD Başkanı Donald Trump ise Ankara'daki NATO Zirvesi'ne damga vuran isimlerden biri oldu.

Oytun Erbaş Trump ve NATO yu yorumladı, senelerin usta haber spikeri Gülgün Feyman isyan etti 1

İRAN İLE ATEŞKESİ BİTİRDİ, GRÖNLAND ISRARINI SÜRDÜRDÜ

İran ile ateşkesin bittiğini ifade eden Trump, Grönland ısrarı sürdürdü ve NATO üyesi bazı ülkeleri kendisine destek olmamakla suçladı.

TÜRKİYE İÇİN F-35 VE CAATSA MÜJDESİ

Trump'ın Türkiye açıklamaları da NATO Zirvesi'nin önemli başlıklarından oldu. F-35 için müjde veren Trump, CAATSA yaptırımlarını da kaldıracaklarını açıkladı.

OYTUN ERBAŞ TRUMP VE NATO ZİRVESİ'Nİ DEĞERLENDİRDİ

Zirvede yaşanan her gelişme, yapılan her açıklama ve liderlerin tercihleri uzmanlar tarafından en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi. Prof. Dr. Oytun Erbaş da katıldığı bir canlı yayında Trump ve NATO Zirvesi'ne yönelik bazı değerlendirmelerde bulundu.

Oytun Erbaş Trump ve NATO yu yorumladı, senelerin usta haber spikeri Gülgün Feyman isyan etti 2

USTA SPİKERDEN OYTUN ERBAŞ TEPKİSİ

Bu durum ise usta haber spikeri Gülgün Feyman'ın tepkisini çekti. Feyman konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Oytun Erbaş Trump ve NATO yu yorumladı, senelerin usta haber spikeri Gülgün Feyman isyan etti 3

"BU NASIL BİR YAYINCILIK CEHALETİ VE REZALETİDİR"

Feyman yaptığı açıklamada, "Prof. Oytun Erbaş denen adam, ne profesörü ki Trump konusunda, uluslararası ilişkiler konusunda malum kanalda yorum yaptırılıyor? Bu nasıl bir yayıncılık cehaleti ve rezaletidir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Donald Trump Oytun Erbaş
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