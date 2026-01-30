"Oyun dağıtıcılarına Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu" iddiası

Türkiye'den günlük erişimi yüksek olan yurt dışı kaynaklı oyun dağıtıcılarına, Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirileceği iddia edildi. Bu kapsamda temsilciye ait bilgilerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirilmesinin yanı sıra, kamuya açıklanacağı öne sürüldü.

'BİLGİ TALEBİNE 5 GÜN SÜRE'

BTK'nın oyun ve sosyal ağ sağlayıcılarından kurumsal yapı, algoritmalar ve veri işleme mekanizmaları da içinde olmak üzere, her türlü bilgi talebinde bulunabileceği iddia edilirken, şirketlerin ise BTK tarafından istenen bu bilgileri 5 gün içerisinde teslim etmekle yükümlü tutulacağı ileri sürüldü. Ayrıca dijital oyunların yaş kriterlerine göre derecelendirilmesi ve kurallara uyumunun, BTK yönetmeliği ile belirleneceği öne sürüldü.

'PARA CEZASI VE BANT DARALTMA'

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen oyun dağıtıcılarına ise yaptırım uygulanacağı iddia edildi. Buna göre:

Oyun dağıtıcılarına 1-30 milyon TL'ye kadar para cezası uygulanabileceği,

İhlalin devam etmesi durumunda internet bant genişliğinin ilk etapta yüzde 50, sürecin devamında ise yüzde 90 oranında daraltılabileceği iddia edildi.

Yükümlülüğin yerine getirilmesi halinde ise, kesilen cezaların yalnızca dörtte birinin tahsil edileceği ve uygulanan bant daraltmanın biteceği öne sürüldü.

Taslağın sosyal ağ sağlayıcıları ve oyun dağıtıcılarına risk değerlendirmesi yapma ve bunu BTK'ya bildirme zorunluluğu getirdiği iddia edilirken. BTK'nın, riskli görülen hizmetler için kısmi veya tam durdurma ve hizmet sunumunun değiştirilmesi gibi tedbirler aldırabileceği öne sürüldü.

'RİSKLİ HİZMETLER DURDURULABİLİR'

STEAM, EPIC GAMES...

"Oyun dağıtıcılarına Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu" iddiasının Steam, Epic Games, PlayStation Store, Rockstar Games Launcher ve Xbox Store gibi platformları etkileneceği iddia ediliyor.

Önemli not: Henüz iddia halindeki bu konuyla alakalı resmi kurumlardan gelecek açıklamaları dikkate almak gerekiyor.