Oyun oynarken ateşe düşen çocuk ağır yaralandı

Olay, saat 12.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Kümeevler bölgesindeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Amel (25) ve Muhammed A. (27) çiftinin çocuğu 1.5 yaşındaki Mahmud, bahçede oyun oynamaya başladı. Oynarken bahçede yakılan ateşin üzerine düşerek acılar içinde kalan çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun ve yüzünün çeşitli yerlerinde 2’nci derece yanıklar oluşan çocuk ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

