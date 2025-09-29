HABER

Oyun sektöründe dev anlaşma! Electronic Arts, 55 milyar dolar karşılığında satın alınıyor

Video oyun şirketi Electronic Arts (EA), yaklaşık 55 milyar dolar karşılığında satın alınıyor. Şirket, PIF (Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu), Silver Lake ve Affinity Partners'ın bulunduğu bir yatırımcı konsorsiyumu tarafından satın alınmasına yönelik kesin anlaşmaya vardığını duyurdu. İşlemin, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Enes Çırtlık

Electronic Arts (EA), küresel oyun endüstrisindeki şirketlerden biri. Battlefield, FIFA ve The Sims gibi serileriyle yıllardır oyunculara ulaşan şirket, şimdi ise dev bir satın alma anlaşmasıyla gündeme geldi.

ELECTRONIC ARTS (EA) SATILIYOR

Video oyun şirketi Electronic Arts (EA), tamamı nakit olacak şekilde yaklaşık 55 milyar dolarlık kurumsal değerlemeyle, bir yatırımcı konsorsiyumu tarafından satın alınmasına yönelik kesin anlaşmaya varıldığını duyurdu. Konsorsiyumda PIF (Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu), Silver Lake ve Affinity Partners yer alıyor.

İŞTE DEV ANLAŞMANIN DETAYLARI

Anlaşmaya göre konsorsiyum, EA’nın %100’ünü satın alacak ve PIF (Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu), şirketteki mevcut %9,9 hissesini devretmeyecek. EA hissedarları, hisse başına 210 dolar nakit ödeme alacak.

İşlemin, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

İşlem tamamlandığında EA’nın halka açık hisseleri borsalardan çıkarılacak.

Finansman; PIF, Silver Lake ve Affinity Partners’ın nakit katkıları ve PIF’in mevcut hissesinin devriyle sağlanacak. Anlaşma, yaklaşık 36 milyar dolarlık öz sermaye yatırımı ve 20 milyar dolarlık JPMorgan destekli borç finansmanını içeriyor.

İşlem sonrasında EA’nın merkezi Redwood City, Kaliforniya’da kalacak ve şirketi Andrew Wilson CEO olarak yönetmeye devam edecek.

