SON DAKİKA: Oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na 'yalan tanıklık' suçundan dava açıldı! 4 yıla kadar hapisleri isteniyor

Soruşturma hakkındaki detayları Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir aktardı! Demir; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HTS soruşturmasında Halit Ergenç'in de Rıza Kocaoğlu'nun da Mehmet Ali Alabora ile defalarca iletişime geçtiğini tespit ettiğini Gezi Parkı'ndaki görüntülerde de eylemlere katıldıklarının ortaya çıktığını belirtti.

2 ÜNLÜ OYUNCUYA DAVA

Bu durum sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hem Halit Ergenç hem de Rıza Kocaoğlu hakkında yalan tanıklık iddiasıyla iki yıldan dört yıla kadar kamu davası açtı.

HALİT ERGENÇ VE RIZA KOCAOĞLU İFADELERİNDE NE DEMİŞTİ?

Oyuncu Halit Ergenç 24 Ocak’ta tanık olarak verdiği ifadesinde, oyunculuk yapmak istediği için kendisine bir menajerlik firması arayışında olduğu, 2000’li yılların başlarında Ayşe Barım ile tanıştığını belirtti.

"Ayşe Barım ile o tarihlerde iş ilişkisi kurduğumuz için hiç kopmadık" diyen Ergenç, "Meslek hayatıma Ayşe Barım’ın ajansında devam ediyorum. Mehmet Ali Alabora’yı da konservatuvardan tanıyorum. Herhangi bir samimiyetim yok, iş ortamında karşılaşmışlığımız var. Ayşe Barım ile Gezi Parkı eylemlerinin başladığı süreçte irtibatımızı hatırlamıyorum, üzerinden çok zaman geçti. O dönemde ülkenin gündemi kamuoyunca bilindiği üzere Gezi Parkı olaylarıydı. Mutlaka bu konuları konuşmuşuzdur ancak bana olaylara katılmam yönünde telkinde bulunduğunu veya beni yönlendirdiğini hatırlamıyorum. Ayşe Barım ile ilişkimiz işle sınırlıdır, özel hayatımızda çok samimi değildik" ifadelerini kullanmıştı.

Rıza Kocaoğlu'nun ifadesi ise şu şekilde:



Kocaoğlu, Ayşe Barım’ı 17 yıldır tanıdığını ve menajerlik firmasıyla çalıştığını söyledi.

Kendisine Ayşe Barım ile Gezi eylemleri döneminde aralarında geçen HTS kayıtları sorulan Kocaoğlu, "Telefon görüşmesi bize ait. Ancak uzun süre geçtiğinden içeriğini hatırlamıyorum. Gezi Parkı’na çıkmamla ilgili bir görüşme olduğunu hatırlamıyorum. Böyle bir şey olmadığından eminim, kendisinin böyle bir yönlendirmesi olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Kocaoğlu, şunları söyledi: "Ayşe Barım ile iş icabı ayda birkaç kez görüşmemiz olur. Sanatçılar olarak ID İletişim kapsamında anlaşarak Gezi Parkı’na herhangi bir çıkışımız olmamıştır. Menajerlik olarak kimse beni yönlendiremez, kendi kararlarımı kendim alırım. Gezi Parkı’ndaki haberlerim bireysel olarak gittiğim zamanlarda yapıldı. #occupygezi paylaşımını yapmadım, o dönem oyuncular olarak toplu bir hareketin içine girmedik."

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır