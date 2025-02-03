Oyuncu Melisa Sözen’in terör suçundan ifadesi alındı! Giydiği kıyafetler soruldu 'Bilmiyordum' dedi

Ünlü oyuncu Melisa Sözen'in, 2016 yılında Fransiz yapımı “Le Bureau des Legends” dizisinin üçüncü sezonunda terör örgütü YPG üyesi bir kadının rolünü canlandırdığı için “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Ünlü oyuncunun ülkeye giriş yaptığı esnada gözaltına alındığı iddia edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada iddiaları reddederek Sözen'in gözaltına alınmadığını sadece "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ifadesi alındığını açıkladı.

"KIYAFETİN BİR ÖRGÜTÜ SİMGELEDİĞİNİ BİLMİYORDUM"

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu ve Emir Somer'in haberine göre Melisa Sözen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde "Giydiğim kıyafetin böyle bir örgütü simgeledigini bilmiyordum. Ben o filmde ajan rolünde oynuyordum. Dizi Türkiye'de yayınlanmadı. Vatanımı ve milletimi seven birisiyim" dedi. İfadesinin ardından serbest bırakıldı.