Oyunda tanıştığı kıza özel görüntülerle şantaj! Telefonundan daha neler çıktı neler

Şanlıurfa'da yaşayan 28 yaşındaki Ömer Keleş, online oyunda tanışıp sevgili olduktan sonra kendinden ayrılmak isteyen genç kadına dünyayı dar etti. Kızın özel görüntülerini kaydeden Keleş, kendinden ayrılmak isteyen kıza, 'Sahte hesap açıp ailene, akrabalarına, arkadaşlarına bu görüntüleri gösteririm" tehdidinde bulundu. Şüphelinin telefonunda iki kadına ait daha görüntüler çıktı.

Ufuk Dağ

İstanbul'da yaşayan Hanife K. (25) ile Şanlıurfa'da yaşayan Ömer Keleş (28), video oyunu olan PUBG'de tanışarak bir süre sonra ilişki kurdu. İlişkileri döneminde WhatsApp üzerinden görüntülü görüşmeler yapan çift, bir ay sonra Ömer Keleş'in askere gitmesiyle tartışma yaşamaya başladı.

AYRILMAK İSTEDİ, TEHDİT EDİLDİ

Keleş'in aşırı kıskanç ve şüpheci tavırlar sergilemesi üzerine Hanife K., Keleş'ten ayrılmak istedi. Ancak bu kez de videolu şantajla karşı karşıya kaldı.

"AİLENE, AKRABALARINA, İŞ ARKADAŞLARINA GÖSTERİRİM"

Sabah'ta yer alan haber göre, ayrılık mesajı sonrası deliye dönen Keleş, Hanife K.'ya önce küfürler savurdu, ardından bir video gönderdi. Videoda, Keleş'in görüntülü görüşmelerde kayda aldığı, Hanife K.'ya ait müstehcen görüntüler bulunuyordu. Keleş, "Eğer benden ayrılırsan sahte bir Instagram hesabı açacağım.Aileni, akrabalarını ve iş arkadaşlarını etiketleyerek bu görüntüleri herkesin görmesini sağlayacağım" sözleriyle Hanife K.'ya şantaj yaptı. Hanife K.'nın şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

TELEFONUNDAN BAŞKA KADINLARIN GÖRÜNTÜLERİ DE ÇIKTI

Keleş, ifadesinde şunları söyledi: "Hanife ile bir dönem ayrılmış, ben acemi birliğine gittiğimde tekrar konuşmaya başlamıştık. Ben bu arada Almanya'da yaşayan Betül M. isimli başka bir bayanla görüşüyordum. Telefonumda çıkan fotoğrafların bir tanesi Snapchat uygulamasından görüştüğüm Berrak isimli bayana, '1 numaralı' olarak işaretlenen fotoğraflar Betül M.'ye, diğer fotoğraflar ise Hanife K.'ya aittir."

UTANMADAN 'BİLGİSİ VARDI' DEDİ

Oyunda başlayan, WhatsApp'ta devam eden ve yaklaşık 3 ay süren ilişki, adliye koridorlarında biterken Keleş, alınan ifadesinde şantaj yaptığı iddialarını yalanlayarak "Görüntüleri Hanife K.'nın bilgisi dahilinde kaydettim" dedi. Keleş'in telefonundaki dijital materyaller incelemeye alındı. Telefondan Hanife K. dışında 2 kadına daha ait müstehcen görüntüler çıktı.

