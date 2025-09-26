Oyunlarda ray tracing nedir, ne işe yarar ve nasıl çalışır?

Bilgisayarların grafik özellikleri, yazılım ve donanım parçalarının performansları özellikle oyun oynayan kullanıcılar için son derece önemlidir. Özellikle bazı oyunların çok yüksek grafiklere gereksinim duyması nedeni ile oyun bilgisayarları diğer bilgisayarlardan çok daha yüksek grafik özelliklerine ve daha yüksek performansa yönelik olarak üretilmektedir.

Ray tracing nedir?

Oyun motoru üreticilerinin ve geliştiricilerinin dikkatini çeken bir teknoloji olan ray tracing oyun dünyasına ait bir terimdir. Türkçe karşılığı ışın izlemedir ve gerçek dünyada ışığın net bir biçimde hareket ettiğinin göz önünde bulundurulması ile bir sahnenin görüntüsünü çizen grafik oluşturma yöntemi olarak tanımlanır.

Ray tracing, üç boyutlu bilgisayar grafiklerinde ışığın yolunu bir görüntü düzlemi üzerinde piksel olarak izleyerek sanal nesneler ile karşılaşmasının etkilerini simüle etmesi yoluyla görüntü oluşturmaya yarar. Bu amaçla kullanılan bir teknik olan ray tracing ismini RTX ve NVIDIA’nın ekran kartlarında kullandığı bir teknolojidir.

Oyunlarda ışıklandırma grafik teknolojisi ile ilgili bir durumdur ve oyuncular ile oyun üreticileri için son derece önemli bir konudur. Işık kullanımı oyunlarda atmosfer oluşturmaktan oyun mekaniğine katkı sağlamaya kadar birçok farklı konuda ön planda olan bir durumdur.

Ray tracing oyunlardaki ışıklandırmayı gerçek olan dünyaya, güneş ışıkları ile sağlanan aydınlatmaya benzetme işlemi olarak da ifade edilir. Dijital ışıklandırma, görlge kontrastları gibi durumlar oyunun gerçekçi olması için gerekli görülmektedir. Bu yüzden bu konuda teknolojiler geliştirilmiştir.

Ray tracing teknolojisi nasıl çalışır?

Tek bir ışığın dünyayı aydınlatması ve diğer ışıkların ve gölgelerin bu kaynaktan elde edilen yansımalar ve gölgelerden oluşması gibi oyunlarda da ray tracing teknolojisi ile bu etki sağlanmaktadır. Ray tracing teknolojisinin mantığına göre ışıkların yolu, yansıması ve buna göre oluşturmuş olduğu aydınlatma ve gölge oranı hesaplanır ve grafikler mümkün olduğu kadar gerçek görünür.

Bir ışık kaynağından gelip tek bir piksele düşen ışığın ne kadar olduğunu hesaplamak için ray tracing formülü kullanılır. Ray tracing formülünde ışığın ne kadar aydınlık olduğuna, ne kadar uzakta olduğuna, ışığın kaynağına göre yansıyan yüzeyin açısına göre yansıyan ışığın sıcaklık değerini hesaplanmaktadır.