Oyunseverlere müjde! Hogwarts Legacy, Epic Games Store'da ücretsiz oldu

Epic Games Store, oyunculara yılbaşı öncesi sürpriz yaparak 2023'ün en çok satan oyunlarından biri olan Hogwarts Legacy'yi ücretsiz yaptı. Ancak oyunu kütüphanenize eklemek için acele etmeniz gerekiyor.

Enes Çırtlık

Her hafta düzenli olarak ücretsiz oyunlar dağıtan Epic Games Store, özellikle yılbaşı döneminde büyük bütçeli oyunları ücretsiz sunuyor. Yılbaşı yaklaşırken, Epic Games'in bu yılki sürprizi ise Hogwarts Legacy oldu.

EPIC GAMES STORE'DA HOGWARTS LEGACY ÜCRETSİZ

Avalanche Software tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Games tarafından yayınlanan Hogwarts Legacy, Harry Potter evreninde geçen açık dünya aksiyon rol yapma oyunu olarak büyük beğeni toplamıştı. Oyun, kısa sürede 30 milyondan fazla kopya satarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yılın en çok satan oyunu olmayı başarmış ve Call of Duty'yi geride bırakmıştı.

Oyuncular, normal fiyatı 2.099 TL olan Hogwarts Legacy'yi ücretsiz olarak indirmek ve kalıcı olarak sahip olmak için Epic Games Store'u ziyaret edebilirler. Ancak bu fırsatın sınırlı bir süre için geçerli olduğunu unutmamak lazım. Yani oyunu kütüphanenize eklemek için acele etmeniz gerekiyor.

