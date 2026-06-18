Oyunun İçinde Kalmanın Hikâyesi: SNICKERS® ve Barış Alper Yılmaz İş Birliği

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanı ortak duygularda buluşturan futbol; tutku, bağlılık, kararlılık ve mücadele gibi evrensel değerlerin en güçlü yansımalarından biri olarak öne çıkıyor. Son yıllarda futbolu küresel iletişim çalışmalarının merkezine taşıyan SNICKERS®, oyunun içindeki gerçek anlardan ve futbol kültürünün yarattığı güçlü bağlardan ilham alarak tüketicileriyle buluşmayı sürdürüyor.

Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile hayata geçirilen yeni iletişim çalışması da bu yaklaşımın Türkiye’ye özgü yansıması niteliğini taşıyor. Barış Alper Yılmaz’ın çocukluk hayallerinden profesyonel futbolun zirvesine uzanan ilham verici yolculuğundan beslenen çalışma; mücadele ruhunu, kararlılığı ve her koşulda kendin olarak yoluna devam edebilmenin önemini odağına alıyor. Böylece SNICKERS®, sahada olduğu kadar hayatın her anında da oyunun içinde kalmanın önemini vurgulayan güçlü bir hikâyeye imza atıyor.

Önemli olan, ritmini kaybetmeden oyunda kalabilmek.

Sahadaki enerjisi, mücadeleci gücü ve yüksek temposu ile tanınan Barış Alper Yılmaz, mahalle sahalarında başlayan futbol tutkusunu profesyonel kariyerine taşırken, önemli olanın her koşulda oyunun içinde kalma isteği olduğunu söylüyor:

“Benim için futbol, oyunun içinde kalabilmek demek. Sahaya çıktığımda kendimi daha cesur ve daha kararlı hissediyorum. Futbol bana her zaman kendimi ifade edebildiğim bir alan sundu. SNICKERS®’ın hafızalara kazınan ‘Açken Sen, Sen Değilsin’ yaklaşımı da bana çok tanıdık geliyor. Hepimizin gün içinde kendimiz gibi hissetmediğimiz anlar olabiliyor. Önemli olan ise kendin olmaya devam etmek ve yoluna devam edebilmek.”

“Açken sen, sen değilsin” mesajına yerel dokunuş

Mars Türkiye ve Kafkaslar Bölgesi Genel Müdürü Anastasiya Ovchinnikova, yeni iletişim çalışmasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“SNICKERS® olarak uzun yıllardır ‘Açken Sen, Sen Değilsin’ söylemimizle insanların günlük yaşamlarında zaman zaman kendileri gibi hissetmedikleri anlara dikkat çekiyoruz. Bu yaklaşımın gücü, farklı kültürlerde ve farklı yaşam tarzlarında karşılığını bulan evrensel bir insan içgörüsünden beslenmesinden geliyor. Hepimiz yoğun günler geçiriyor, yüksek tempoda yaşıyor, farklı sorumluluklar üstleniyor ve zaman zaman kendi ritmimizi kaybedebiliyoruz. SNICKERS® da yıllardır bu anları samimi, eğlenceli ve tüketicilerin kendilerinden bir şeyler bulabilecekleri hikâyeler aracılığıyla anlatıyor.

Mars olarak markalarımızın tüketicilerle onların hayatlarında anlamlı karşılığı olan hikâyeler üzerinden buluşmasına önem veriyoruz. Yerel kültürü, tüketicilerin gündelik deneyimlerini ve ilham veren gerçek hikâyeleri iletişim çalışmalarımızın önemli bir parçası olarak görüyoruz. Futbol da bu yaklaşımın güçlü örneklerinden biri. Dünyanın farklı yerlerinde milyonlarca insanı ortak duygularda buluşturan futbol; mücadele, kararlılık, aidiyet ve oyunun içinde kalabilme gibi değerleri temsil ediyor.

Bu kapsamda, Barış Alper Yılmaz’ın hikâyesi bizler için çok değerli. Bizi etkileyen kendisinin yalnızca sahadaki başarısı değil; çocukluk yıllarından bugüne taşıdığı mücadele ruhu, samimiyeti ve kendine özgü karakteri oldu. Bu iş birliğiyle, Türkiye’den çıkan ilham verici bir hikâyeyi, SNICKERS®’ın dünya çapında bilinen ‘Açken Sen, Sen Değilsin’ söylemiyle buluştururken; evrensel bir marka mesajını yerel bir başarı hikâyesiyle yeniden yorumlamak istedik. Tüketicilerimizle onların hayatlarında karşılık bulan hikâyeler üzerinden bağ kurmaya devam edeceğiz.”

Yerelden evrensele uzanan bu çalışma, SNICKERS®’ın “Açken Sen, Sen Değilsin” mesajını Türkiye’den bir hikâye üzerinden yeniden yorumlarken, insanı insan yapan değerlerin ve karakterinin hayat yolculuğu boyunca taşıdığı önemi hatırlatıyor.

Çünkü bazen mesele sadece oyunda olmak değil; her koşulda kendin gibi kalabilmek.