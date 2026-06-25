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Öz çekim yaparken köprüden düşen genç kız yaralandı

Düzce'nin Asar Deresi üzerindeki köprüde öz çekim yaparken dengesini kaybederek dereye düşen genç kız yaralandı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öz çekim yaparken köprüden düşen genç kız yaralandı

Olay, Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi mevkiinde Asar Deresi üzerinde bulunan yaya köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya köprüsünden ilerleyen A.B.G. (20) öz çekim yapmak istedi.

Öz çekim yaparken köprüden düşen genç kız yaralandı 1

ÖZ ÇEKİM YAPAN KIZ KÖPRÜDEN DÜŞTÜ

Dengesini kaybederek Asar Deresi'ne düşen genç kızı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri genç kızı derenin içerisinden çıkardı.

Öz çekim yaparken köprüden düşen genç kız yaralandı 2

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Düzce selfie hastane
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