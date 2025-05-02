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Özbekistan ve Afganistan, Amuderya Nehri'nin ortak yönetimi konusunda anlaştı

Özbekistan ile Afganistan arasında, Amuderya Nehri'nin ortak yönetimi ve kullanımına ilişkin anlaşma imzalandı.

Özbekistan ve Afganistan, Amuderya Nehri'nin ortak yönetimi konusunda anlaştı

Özbekistan Tarım Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarım Bakan Yardımcısı Cemşid Abduzuhurov başkanlığındaki heyet, temaslarda bulunmak üzere Afganistan'a ziyaret gerçekleştirdi.

Abduzuhurov başkanlığındaki heyet, Afganistan tarım, su ve enerji bakanlıklarından üst düzey yetkililer ve Belh Valisi Hacı Muhammed Yusuf Vefa ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, tarım ürünlerinin ithalat-ihracat prosedürünün sadeleştirilmesi, bitki karantinası ile ilgili ortaklıkların kurulması, su kaynaklarının sürdürülebilir ve rasyonel kullanımı, Amuderya su havzasının ortak yönetimi ile ilgili konular ele alındı.

Görüşmenin ardından Özbekistan ile Afganistan arasında Amuderya Nehri'nin sularının ortak yönetimi ve kullanımı ile ilgili anlaşma imzalandı.

Afganistan geçici hükümeti, Kuştepe Kanalı Projesi'nin inşasına 2022 yılında başlamıştı. Toplam uzunluğu 285 kilometre olan kanalın, genişliği tabanda en az 80, yüzeyde ise 150 metre. Kanalın derinliği de 8 ila 13 metre.

Kuştepe Kanalı ile Afganistan'ın Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan sınırında bulunan Amuderya Nehri'nin suyu ülke içine taşınacak. Böylece bölgede tarım ve hayvancılık başta olmak üzere ekonominin canlandırılması amaçlanıyor.

Ancak Özbekistan tarafı, Kuştepe Kanalı'nın tam olarak faaliyete geçmesiyle Amuderya Nehri'nin sularının üçte birinin alınacağını ve bu durumun bölgede su sorununa neden olacağını belirtiyor. Bu sebeple Taşkent yönetimi, projeye karşı çıkıyor.

Eylül 2023'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, projenin Orta Asya'daki su dengesini değiştireceğini ifade etmişti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Özbekistan
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