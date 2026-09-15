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Özcan Deniz konserinde çıkan olayda bir kişi bıçaklandı

Esenyurt’ta Özcan Deniz konserine alınmayan şahıslar taşkınlık çıkardı. Yaşanan olayda bir kişi bıçaklandı. Vatandaşın hayati tehlikesi olmazken hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Özcan Deniz konserinde çıkan olayda bir kişi bıçaklandı

Olay, 13 Eylül Pazar günü Esenyurt’ta bulunan bir Alışveriş Merkezinde yaşandı. Ünlü sanatçı Özcan Deniz, Esenyurt’ta bulunan bir AVM’nin otoparkında konser verdi. Konser sırasında AVM’ye girmek isteyen şahıslar, içeriye alınmayınca taşkınlık çıkardı. Yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya döndü. Yaşanan kavgada bir kişi bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaş sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan arbede anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, AVM’deki konserde içeriye alınmayan şahısların taşkınlık çıkardığı anlar yer aldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz
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