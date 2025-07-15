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Özdağ'dan 'DAM İttifakı' çıkışı: "Bu uğursuz ittifakı engelleyin"

Terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz'da Irak'ın Süleymaniye kentindeki Casena Mağarası'nda silah bıraktığını duyurmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti, MHP ve DEM sözleri, 'İttifak' olarak değerlendirilmişti. DEM Parti cephesinden ittifakın süreç ittifakı olduğunu açıklamasının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan da 'DAM İttifakı' çıkışı geldi. Özdağ, "Bu uğursuz ittifakı engelleyin" dedi.

Özdağ'dan 'DAM İttifakı' çıkışı: "Bu uğursuz ittifakı engelleyin"
Doğukan Akbayır

Erdoğan'ın söz konusu konuşmasında verdiği mesajlara dikkat çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Türkiye, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından DEM Parti ile uzlaşma adı altında çok tehlikeli bir sürece sürükleniyor" ifadesini kullandı.

Özdağ dan DAM İttifakı çıkışı: "Bu uğursuz ittifakı engelleyin" 1

ÖZDAĞ: "DAM İTTİFAKI"

Özdağ, "DAM ittifakı (DEM-AK Parti-MHP) ülkemize hayır getirmeyecek. AK Parti’nin vatansever seçmenleri, MHP’nin ülkücü seçmenleri bu uğursuz DAM ittifakını engellemeli. Türk milleti, Türk-Kürt-Arap diye 3 cepheye bölünmeden kaya gibi tek cephe olarak inşa edilmelidir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" sözleriyle paylaştığı mesajında, şöyle konuştu:

"AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti ittifakı kuruldu. Öcalan’la başlayan pazarlık sürecinin başından itibaren Cumhur İttifakı yetkilileri Öcalan’la bir pazarlık yapıldığını reddettiler. Ancak biliyoruz ki önümüzdeki süreçte anayasa değiştirilmek isteniyor ve pazarlığın temel konusu da yeni anayasanın nasıl olacağı.

Bir pazarlık yapılıyor. Elbet bu ittifak pazarlıksız konuşulmadı. Elbet bu ittifak birkaç tane uzun yıllardan beri hapishanede olan PKK'lının serbest bırakılması zemininde gerçekleşmedi. İktidar ne kadar reddederse reddetsin PKK'ya çok ciddi taviz sözleri verildi.

Özdağ dan DAM İttifakı çıkışı: "Bu uğursuz ittifakı engelleyin" 2

"İÇ CEPHEYİ BÖLDÜ"

PKK yöneticilerinin, terör şeflerinin açıklamalarından da zaten yapılan pazarlığın içinin anayasa değişikliği ile ilgili olduğunu kamuoyu anlamış durumda. Sürekli iç cephenin güçlendirilmesinden bahseden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en son yaptığı ve AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti İttifakı'nı açıkladığı toplantıda da Türk milletini, iç cepheyi Türkler, Kürtler, Araplar diye sayısız defalar tekrarlayarak ayrı ayrı cephelere böldü.

Şundan eminim. AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin vatansever seçmenleri bu gelişmeden hiç hoşlanmadılar. Türkiye, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından DEM Parti ile uzlaşma adı altında çok tehlikeli bir sürece sürükleniyor. Bunu durdurmak için biz Zafer Partisi olarak bütün yurttaşlarımızı daha önce hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar Zafer Partisi'ne destek olmaya çağırıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
pkk Ümit Özdağ MHP ak parti DEM Parti
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