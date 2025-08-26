Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Türkiye'nin özel bankalarından birinin üst düzey yöneticisi Bülent S., akrabasının 9 yaşındaki kız çocuğuna zincirleme cinsel istismardan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, "Çocuğun anlatımı tutarlı, olaylar sistematik ve bilinçli şekilde işlenmiş" dedi. Karar, hem adliye koridorlarında hem toplumda şok etkisi yarattı.

"ÇOK KORKTUM ANLATAMADIM"

Mağdur D.A., ifadesinde sanığın kendisini birçok kez yalnız yakaladığını, kapalı kapılar ardında fiziksel temaslarda bulunduğunu ve tehditkâr sözlerle korkuttuğunu anlattı. Sabah'ta yer alan habere göre en çarpıcı bölüm, banyoda yaşananlardı. Küçük kız, "Işığı kapattı, sonra açtı. Üzerime geldi. Ben çok korktum ama kimseye anlatamadım." dedi.

"ZİNCİRLEME SUÇ" OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Sanığın aynı davranışları tekrarladığı, istismarın süreklilik taşıdığı ve çocuğun fiziksel sınırlarını sistematik biçimde ihlal ettiği gerekçeli kararda net bir şekilde ifade edildi. Mahkeme, olayların sadece bir kereye mahsus olmadığını, çocuğun beyanlarından ve tanıklıklardan yola çıkarak "zincirleme suç" değerlendirmesi yaptı.

"SANA BİR ŞEY SÖYLEYECEĞİM KİMSEYE SÖYLEME"

D.A.'nın yaşadığı olaylar annesi T.E. tarafından ancak terapi süreciyle öğrenildi. Küçük kız, "Sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye söyleme." diyerek annesine yaklaşınca zincirleme istismarın perde arkasında neler yaşandığı ortaya çıktı. Psikolog raporu, çocuğun anlatımlarının manipülasyondan uzak olduğunu, olayların duygusal etkisini içtenlikle taşıdığını belirtti.

"EZBERLETİLMİŞ İZLENİMİ YOK"

Mahkeme kararında, D.A.'nın ifadelerinin yaşına uygun biçimde, mantıklı bir akış içinde ve çelişkisiz olduğuna dikkat çekildi. Gerekçeli kararda, şu ifadeler yer aldı: "Mağdurun beyanları olay sıralaması, detay ve duygusal aktarım açısından gerçeğe uygundur. Ezberletilmiş ya da yönlendirilmiş izlenimi yoktur. Sanığın savunması ise çelişkili ve ikna edici olmaktan uzaktır."

10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Yapılan yargılama sonunda mahkeme tarafından toplamda 10 yıl hapis cezası alan sanık için herhangi bir indirim veya erteleme uygulanmadı. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

BANKAYA TEPKİ: BU NASIL SUSKUNLUK

Bülent S.'nin, yargılama süresince bankadaki görevini sürdürüp sürdürmediğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dava boyunca kamuoyu tepkisi büyüdü. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Bu nasıl suskunluk?" diyerek hem bankayı hem sektör yetkililerini hedef aldı.