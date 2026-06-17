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Özel çocukların kahkahaları gökyüzüne yükseldi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde düzenlenen, "Özel Eğitim Şenliği", yüzlerce engelli çocuk ve ailesini bir araya getirdi. Gün boyunca oyunlar oynayan, yüzlerini boyatan ve çeşitli etkinliklere katılan çocukların mutluluğu alana yansırken, ailelerin yaşadığı duygusal anlar ise yürekleri ısıttı.

Özel çocukların kahkahaları gökyüzüne yükseldi

Akyazı Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Güzlek Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 400 engelli öğrenci aileleriyle birlikte ağırlandı. Tırmanma duvarından yüz boyamaya, oyun alanlarından çeşitli gösterilere kadar birçok aktiviteyle unutulmaz bir gün geçiren çocuklar, kahkahalarıyla etkinlik alanını adeta şenlik yerine çevirdi. Yıl boyunca çeşitli zorluklarla mücadele eden engelli çocuklar ve aileleri, bir günlüğüne de olsa günlük hayatın yükünü geride bırakarak eğlenceye ortak oldu. Yoğun katılımın sağlandığı şenlikte çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, protokol üyeleri de ailelerle tek tek yakından ilgilendi.

"Bunu geleneksel hale getirdik"

Etkinlikte özel çocuklar ve aileleriyle uzun süre vakit geçiren ve şenliği geleneksel hale getirdiklerini belirten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Özel Eğitim Şenliği programın ismi, bu yıl 4’üncüsünü düzenliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Akyazı’da 480 kişi var. 400 öğrencimizi bugün burada aileleri ile birlikte ağırlamış olduk. Hem ikramlarda bulunduk, hem burada keyifli vakit geçirdiler. Bunu da geleneksel hale getirdik. Dediğim gibi inşallah bunu da her yıl düzenlemeye devam edeceğiz. Devletimiz, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın engelli bireylere gösterdiği ilgili hepimiz biliyoruz. Biz de onun vizyonu doğrultusunda engellilerimiz ile birlikte burada eğleniyoruz. Biz de onları çok seviyoruz, elimizden geldiği kadar vakit geçirmeye, onların işlerini ve hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

"Akyazı ilçesinin bütün engelli öğrencileri burada"

İlçedeki tüm özel eğitim öğrencilerinin programa dahil edildiğini vurgulayan Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk ise, "Birinci kademe ve ikinci kademe dediğimiz bütün öğrencilerimiz var. Akyazı ilçesinin bütün engelli öğrencileri burada. Bir okul değil ilçedeki bütün okullardaki engelli çocuklar buradalar. Amacımız çocukları eğlendirmek. Konumuz bu" diye konuştu.

"Otizmi anlatmak için bir bedende iki can taşıyorum"

Otizmli evladının tedavisi ve eğitimi için İstanbul’dan Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk bölgesine taşınan Fatih Coşkun ise, "Oğlumun eğitimi ve tedavisi için, Akyazı Kuzuluk bölgesine geldik. Daha önceden İstanbul’daydık. Amacımız otizmi daha iyi tanıtabilmek. Amacımız kaplıcanın oğlum üzerinde ki bıraktığı iyi etkiler. Öfke nöbetleri geçirmesine rağmen 2 ayda bir olacak şekilde 15 gün kaplıcaya getirip eğitim yaptırdığımız zaman öfke nöbetleri azalıyor. Günlük 10 saat arabayla gezdiriyorum. Müzik dinliyor. Bütün amacım otizmi daha iyi anlatabilmek, daha iyi tanıtabilmek. Bir baba olarak otizmi anlatmak için bir bedende iki can taşıyorum" şeklinde konuştu.

Özel çocukların kahkahaları gökyüzüne yükseldi 1

Özel çocukların kahkahaları gökyüzüne yükseldi 2

Özel çocukların kahkahaları gökyüzüne yükseldi 3

Özel çocukların kahkahaları gökyüzüne yükseldi 4

Özel çocukların kahkahaları gökyüzüne yükseldi 5

Özel çocukların kahkahaları gökyüzüne yükseldi 6

Özel çocukların kahkahaları gökyüzüne yükseldi 7

Özel çocukların kahkahaları gökyüzüne yükseldi 8
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
otizm yaşam
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