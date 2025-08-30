Özel'den 30 Ağustos mesajı! "'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir'"

CHP lideri Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"'ZAFER, ZAFER BENİMDİR DİYEBİLENİNDİR'"

Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

"Bağımsızlık mücadelemizin en parlak nişanesi; umudun, özgürlüğün ve cesaretin adıdır 30 Ağustos.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yolumuza ışık, vatanımıza umut olan tüm kahramanlarımızın yolunda ilerliyor; hepsini saygı ve minnetle anıyoruz.

Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için unutmamamız gereken tek ilke, "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.”

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!"