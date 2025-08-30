HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Özel'den 30 Ağustos mesajı! "'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir'"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 30 Ağustos Zafer Bayramı için dikkat çekici bir mesaj geldi. Özel, mesajında "Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için unutmamamız gereken tek ilke, 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.' 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!" dedi.

Özel'den 30 Ağustos mesajı! "'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir'"
Doğukan Akbayır

CHP lideri Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"'ZAFER, ZAFER BENİMDİR DİYEBİLENİNDİR'"

Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

"Bağımsızlık mücadelemizin en parlak nişanesi; umudun, özgürlüğün ve cesaretin adıdır 30 Ağustos.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yolumuza ışık, vatanımıza umut olan tüm kahramanlarımızın yolunda ilerliyor; hepsini saygı ve minnetle anıyoruz.

Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için unutmamamız gereken tek ilke, "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.”

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocuklarını teslim ederken eski eşi darp etti! "3 senedir boşanmış durumdayım, 2 senedir şiddet görüyorum"Çocuklarını teslim ederken eski eşi darp etti! "3 senedir boşanmış durumdayım, 2 senedir şiddet görüyorum"
15-20 kişilik gruplarla gelip...15-20 kişilik gruplarla gelip...

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel zafer bayramı 30 Ağustos
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çekici bulgu: Çatalhöyük'te 9 bin yıllık sır çözülüyor!

Dikkat çekici bulgu: Çatalhöyük'te 9 bin yıllık sır çözülüyor!

15-20 kişilik gruplarla gelip...

15-20 kişilik gruplarla gelip...

Mourinho'nun ayrılık haber gelir gelmez paylaştı! İrfan Can'ın eşinden olay hamle...

Mourinho'nun ayrılık haber gelir gelmez paylaştı! İrfan Can'ın eşinden olay hamle...

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Sosyal medya fenomeninden kahreden haber! Ailesiyle kamyonette ölü bulundu

Sosyal medya fenomeninden kahreden haber! Ailesiyle kamyonette ölü bulundu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.