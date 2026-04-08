Özel'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'ara seçim' yanıtı: "Siyaseten hadsizlik, anayasayı çiğnemektir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüştü. İkili yaptıkları görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

"ARA SEÇİM YAPMAK YASAMANIN İŞİ"

Özel burada ara seçim tartışmalarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Ara seçim yapılmasının anayasal bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Özel, "Anayasanın bir önceki maddesi Cumhurbaşkanının seçilmesine seçilir diye yazıyor. Gücünü anayasadan alıyorsun, bütün yetkileri kullanıyorsun. Bir sonraki madde 30 ay geçtikten sonra seçimlerden eksilme varsa ara seçim yapılır diyor. Buna ara seçim gündemimizde yok diyorsun. Yürütmenin gündeminde ara seçim olmayabilir. Zaten onun işi değil ki. Ara seçim yapmak yasamanın işi" dedi.

"SİYASETEN HADSİZLİKTİR, ANAYASAYI ÇİĞNEMEKTİR"

Özel açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:



"Sen güya bu anayasa değişikliği geldiğinde yani artık bakanlar ve yürütmenin başı meclisin içinden seçilmediğinde, meclise karşı sorumlu olmadığında kuvvetler ayrılığı olacak, meclis kendi işini yapacak.

Biz kendi işimizi yapacağız demiştiniz. Ara seçim yapmak meclisin işi. Gündemimizde ara seçim yok demek yürütmenin yasamaya müdahalesidir ve en basit deyimle siyaseten bir hadsizliktir, yetki aşımıdır ve bu da anayasayı çiğnemektir.

"ANAYASAYA SAHİP ÇIKMADAN TOPLUM DÜZENİNE SAHİP ÇIKAMAZSINIZ"

Önümüzdeki günlerde çok konuşacak olduğumuz 1 Mayıs konusu var. Bu konuda da Anayasa Mahkemesinin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları var. 1 Mayıs'ın Taksim'de özgürce kutlanması için bu yasağın hak ihlali olduğuna yönelik olarak kararları var. O yüzden aslında saflar çok net. Dünyada da öyle otokratlar ve demokratlar diye. Türkiye'de de dünyada, Amerika'da otokratların, kural tanımazların, ben ne dersem olacak diyenlerin, hızlı tek başına, olmayacak kararlar verenlerin Amerika şubesi Trump, Türkiye şubesi de Erdoğan. Buna karşı da Türkiye'deki bütün demokratların bir arada hep birlikte ilk başta anayasayı koruması lazım. Çünkü anayasaya sahip çıkmadan toplum düzenine sahip çıkamazsınız ve sandığa sahip çıkamazsınız.

"BİR ÜST MADDE BEŞ YILDA BİR CUMHURBAŞKANI SEÇİLİR DİYE, ONU DA YAPMAYACAĞIM DEVAM EDECEĞİM Mİ DİYECEK?"

Şimdi Erdoğan'ın bugün ara seçim yapmayacağız dediği 78'inci maddeye pek giderse Türkiye, bir üst maddede de beş yılda bir cumhurbaşkanı seçilir diye. Onu da yapmayacağım, devam edeceğim mi diyecek? Böyle bir şey mümkün olmadığına göre o ara seçim sandığı bir an önce gelecek ve seçimler gerçekleşecek. Aramızda da değerlendirdik. AK Parti nasıl bir gerilemedeyse, biz ankette de, sokakta da, sahada da bunu görüyoruz. Düşünün yani AK Parti Kocaeli'nin, Kastamonu'nun, Afyon'un, oy kullanacağı, İstanbul 1'inci Bölge'nin oy kullanacağı, Hatay'ın oy kullanacağı illerde yapılacak bir seçimden kaçıyor.

"ERKEN SEÇİMDEN KAÇAMAYACAK"

Aslında bu illerin çoğunda 1'inci parti. Çok yüksek oyları vardı geçmişte. Kiminde %65, kiminde %70 oy aldığı coğrafyada biz şimdi kaçma gel yarışalım diyoruz. Yarışamam, anayasaya rağmen kaçacağım, seçim yapmayacağım diyor. Çünkü o da biliyor ki yapılacak olan bir ara seçimde nasıl güç kaybettiği, milletin nasıl artık onun arkasında durmadığı ortaya çıkacak ve bunun üzerine artık erken seçimden de kaçamayacak"