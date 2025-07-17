Özel'den Kılıçdaroğlu ve Erdoğan için gündem yaratacak göndermeler! "Adam bize balta çekti ben ne yapacağım?"

CHP lideri Özgür Özel, tutuklu bulunan ve hakkında en az 5 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan gazeteci Fatih Altaylı'nın youtube kanalına konuk oldu.

KILIÇDAROĞLU SORUSU DİKKAT ÇEKTİ

Özel burada gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili gelen sorun oldu.

KILIÇDAROĞLU SORUSUNA ÇOK KONUŞULACAK CEVAP: "SORUN ÇIKMADAN BU SORUYU GEÇELİM"

Özel kendisine yöneltilen, "Sizden önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anki tutumunu nasıl buluyorsunuz? Şu anki sürece Kılıçdaroğlu'nun tutumunun zarar verdiğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

"Ben önceki genel başkanların eleştirisine açığım, olmak zorundayım. Ama onları eleştirmek benim işim değil. Önceki genel başkanlar birbirini eleştirebilirler. Benim görevim önceki genel başkanlara hürmette, saygıda kusur etmemek. Bugüne kadar da kimseye etmedim. Bundan sonra da bu görevim sürdüğü sürece böyle bir şey yapmak istemem. O yüzden bu soruya samimi cevap versem bir sorun çıkar. Samimiyetsiz cevap versem başka bir sorun çıkar. Ondan sorun çıkmadan bu soruyu geçelim"

Öte yandan Özel, kendi performansıyla ilgili değerlendirme yaptığı sırada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak, "Adam sana baltayı çektiyse sen ‘Dur, ben normalleşeceğim’ dersen kafanı yarar" ifadesini kullandı.

"ADAM BİZE BALTA ÇEKTİ, BEN NE YAPACAĞIM?"

Özel, "CHP'nin, yani Türkiye'nin birinci partisinin ve ana muhalefetinin performansını nasıl görüyorsunuz? Özgür Özel'in performansını nasıl görüyorsunuz" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Ben birincisi olduğum gibiyim. İkincisi olmam gerektiği gibiyim, yapmam gerekeni yapıyorum. Şimdi bombardıman altındasın. Ne yapacağım ben? Normalleşmeye mi devam edeceğim? Saldırı altındayız. ‘Müzakere edelim değil, siyasi mücadele edelim ama vatandaşın sorunlarını çözmek için belli şeyleri konuşabiliriz’ derken adam bize balta çekti. O balta çekmişken ben ne yapacağım? O yüzden bugün böyle olmak gerekiyor. Bugünün doğrusu bu.

"'DUR, NORMALLEŞECEĞİM' DERSEN KAFANI YARAR"

Normalleşme seçime kadar gitseydi biz küfretmek yerine, küfür duymak yerine, çatışmak yerine hizmetlerimizi anlatsaydık fena mıydı? Adam sana baltayı çektiyse sen ‘Dur, ben normalleşeceğim’ dersen kafanı yarar. Tutacaksın o baltayı. Tutabildiğin kadar güçle tutacaksın. Engel olacaksın, karşı koyacaksın. Benim iyiliğim iyidir. Tersim de çok pistir. Bir tarafım vardır. Kolay affederim, kolay unuturum ama kendime yapılanı. Bir mağdura yapılanı hiç unutmam"