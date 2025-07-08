Özel hakkında yeni fezleke! Dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sunuldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yeni bir fezleke daha hazırlandı. Dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu. Öte yandan Özel'in dosyasıyla beraber İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Taşkın Özer'in de dosyaları Meclis'e iletildi.
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